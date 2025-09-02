أبوظبي تستضيف النسخة الـ7 من «آسيوية» محترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن تنظيم النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية للجوجيتسو، خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، لتؤكد مكانتها كإحدى أهم البطولات القارية على أجندة الجوجيتسو العالمية، ووجهة مفضلة لأبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

وتُجسّد البطولة التزام الرابطة بترسيخ موقع أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، عبر حدث استثنائي بمعايير احترافية رفيعة، والذي يمنح المشاركين 1400 نقطة تصنيفية حصرية ضمن النظام المعتمد، ويستقطب نخبة الرياضيين من فئات الأساتذة والمحترفين، إلى جانب الشباب والناشئين، وسط توقعات بمشاركة تتجاوز 2000 رياضي من مختلف الجنسيات.

وقال زيد إيجلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «تعكس بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدور الريادي لأبوظبي، في تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، فهي تمثل محطة أساسية في مشوار اللاعبين من خلال إتاحة فرص فريدة لاكتساب الخبرة ورفع التصنيف، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية. كما باتت أبوظبي محط أنظار مجتمع الجوجيتسو الدولي بفضل ما توفره من بيئة تنافسية متكاملة وبنية تحتية رياضية استثنائية، إلى جانب منظومة تنظيمية تواكب أعلى المعايير العالمية، لتشكّل النسخة السابعة من البطولة امتداداً لمسيرة النجاحات التي رسخت سمعة العاصمة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية».

وستشهد البطولة نزالات حافلة بالإثارة تجمع بين نخبة حاملي الأحزمة والمواهب الصاعدة، بما يجعلها منصة مثالية لاكتشاف أبطال جدد، وصقل مهارات اللاعبين، وتقديم تجربة جماهيرية مميزة تعكس الطابع العالمي للحدث، وتدفع الرياضيين نحو مستويات أعلى من التنافسية والاحترافية.

وبذلك، تواصل بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو رسالتها كإحدى أبرز البطولات على الساحة الرياضية الدولية، وتجسيداً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في الاستثمار في الرياضة، وتمكين الأجيال الصاعدة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة أولى لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.