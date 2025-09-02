أتلتيكو مدريد يعتلي القائمة الإسبانية في الإنفاقات الصيفية

مدريد(أ ب)

تصدر نادي أتلتيكو مدريد قائمة أكثر الفرق إنفاقاً على الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإجمالي أكثر من 175 مليون يورو (203 ملايين دولار).

ووفقاً لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية. أنفق أتلتيكو هذا المبلغ الضخم على ضم 10 لاعبين جدد. وبخلاف أليكس باينا لاعب فياريال، تعاقد النادي المدريدي مع ديفيد هانكو مدافع فينورد، وجوني كاردوسو من ريال بيتيس، ونيكو جونزاليز مهاجم يوفنتوس وتياجو ألمادا من بوتافوجو البرازيلي. وفي المركز الثاني بالقائمة، جاء نادي ريال مدريد بإنفاق أكثر من 167 مليون يورو (194 مليون دولار)، لكنه يضم بين صفوفه حالياً أغلى ثلاث صفقات صيفية.

وذكرت شبكة ترانسفير ماركت أن الريال دفع 5. 62 مليون يورو (72 مليون دولار) لضم المدافع دين هويسن، و50 مليون يورو (58 مليون دولار) للظهير الأيسر ألفارو كاريراس، و45 مليون يورو (52 مليون دولار) للمهاجم الشاب فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت.

كما تعاقد ريال مدريد مع ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول مقابل 10 ملايين يورو (11 مليون دولار). في المقابل، يبقى غريمه التقليدي برشلونة عاجزاً عن تعزيز صفوفه بصفقات ضخمة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

واكتفى النادي الكتالوني بصرف 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لضم خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، واتفق على استعارة ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وضم المهاجم الشاب روني باردجي من كوبنهاجن مقابل 5. 2 مليون يورو، وفقاً لتقديرات ترانسفير ماركت. وتصدر ريال بيتيس عناوين الصحف بتعاقده مع البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد مقابل 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما تعاقد إشبيلية مع المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز، بصفقة انتقال حر.

ومن أبرز الصفقات أيضاً إعارة خيتافي لمهاجمه كريستانتوس أوتشي إلى كريستال بالاس الإنجليزي، سعياً لتحقيق التوازن في سقف الرواتب.