الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوفتوس-تشيك يعود إلى قائمة «الأسود الثلاثة» بعد 6 سنوات

لوفتوس-تشيك يعود إلى قائمة «الأسود الثلاثة» بعد 6 سنوات
2 سبتمبر 2025 19:32

لندن (د ب أ)

عاد روبن لوفتوس-تشيك لاعب وسط ميلان الإيطالي إلى قائمة منتخب إنجلترا، استعدادا لمواجهتي أندورا وصربيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه من المتوقع انضمام لوفتوس-تشيك إلى قائمة المدرب توماس توخيل للمباراتين، بعد تعرض آدم وارتون لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه كريستال بالاس بثلاثية على أستون فيلا أمس الأول الأحد بالدوري الإنجليزي.
ويعود لوفتوس-تشيك البالغ من العمر 29 عاماً إلى صفوف منتخب إنجلترا لأول مرة منذ ست سنوات، حيث يرجع أخر انضمام له مع منتخب الأسود الثلاثة إلى مارس 2019.
وشارك لاعب ميلان في عشر مباريات دولية، كان آخرها أمام منتخب أميركا في نوفمبر 2018، وانضم بعدها إلى الفريق لكن دون أن يشارك. ويدرك توخيل إمكانيات لوفتوس تشيك جيداً من خلال فترة عملهما معا في تشيلسي.
وكان وارتون تعرض للإصابة وغادر الملعب في الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس مع أستون فيلا. وينضم لوفتوس-تشيك إلى 23 لاعباً بقائمة المنتخب الإنجليزي الذي سيبدأ تدريباته في مركز سانت جورج بارك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة أندورا على ملعب فيلا بارك يوم السبت المقبل ضمن المجموعة الحادية عشرة وكذلك المواجهة الحاسمة الأسبوع المقبل في بلجراد أمام صربيا.

ميلان
توماس توخيل
منتخب إنجلترا
