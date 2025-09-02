الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شيرر: أسلوب إيزاك مع نيوكاسل يسيء لكرة القدم

شيرر: أسلوب إيزاك مع نيوكاسل يسيء لكرة القدم
2 سبتمبر 2025 19:37

لندن (د ب أ)

يرى آلان شيرر أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد أن السلوك الذي أتبعه المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك لإجبار نيوكاسل على السماح له بالانتقال إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي كان «صورة سيئة للغاية لكرة القدم».
وأعلن إيزاك الإضراب لإجبار نيوكاسل على السماح له بالانتقال إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مساء الاثنين، بعدما رفض المشاركة مع نيوكاسل منذ بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال شيرر «لم يعجبني ما وصلت إليه الأمور في النهاية، لا أعتقد أنه من الصواب أبدا أن يعلن لاعب الإضراب ويرفض اللعب مع ناديه في الوقت الذي يتقاضى فيه راتبه ويرتبط بعقد». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن شيرر قوله: «أتفهم الأمر من منظور آخر، عندما يريد النادي تسريحك فإنه يقوم بذلك، لكنه يستمر في دفع راتبك، وعندما توقع عقدا، فأنت ملزم بالوفاء به». وأضاف قائد منتخب إنجلترا السابق لموقع «بيتفير» إن «ألكسندر إيزاك لاعب جيد، سينتقل إلى ناد كبير سينافس بلا شك على جميع الألقاب الكبرى، لكن كما قلت لا يعجبني ما حدث، لديه أسبابه، واثق من ذلك».
وأوضح: «علينا أن نتقدم له بالشكر على كل ما قدمه في نيوكاسل، لكن الوضع كان فوضوياً طوال الصيف».

ألكسندر إيزاك
آلان شيرر
نيوكاسل
ليفربول
