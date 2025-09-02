الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأبيض» جاهز لـ «الودية الأولى» أمام «نسور قاسيون»

«الأبيض» جاهز لـ «الودية الأولى» أمام «نسور قاسيون»
2 سبتمبر 2025 20:01

 

معتز الشامي (أبوظبي)
يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اللمسات الأخيرة على تشكيلة وأداء اللاعبين، خلال التدريب الأخير الذي يؤديه غداً على الملعب الفرعي لنادي الوصل، قبل المواجهة الودية الأولى بمعسكره في دبي مساء الخميس أمام منتخب سوريا الشقيق، وهي التجربة التي قرر اتحاد الكرة أن يفتح أبوابها باستاد زعبيل أمام الجماهير، أملاً في حضور لافت خلف المنتخب لتقديم الدعم والمساندة والمؤازرة للاعبين.
واستقر كوزمين على التشكيلة الأنسب التي يدفع بها أمام سوريا لتقديم المستوى المنتظر، بينما سيُجري تغييرات في حدود الـ 6 لاعبين آخرين، بما يرفع العناصر التي سيتم الدفع بها إلى 17 لاعباً تقريباً، وبات «الأبيض» في قمة الجاهزية للتجربة التحضيرية، التي تأتي ضمن المحطة الثانية من الإعداد للمشاركة في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها الدوحة، لحساب المجموعة الأولى التي تجمع منتخبنا مع قطر وعمان، وتقام مبارياتها في منتصف أكتوبر المقبل، بنظام «البطولة المجمعة».
وأكد إسماعيل راشد، مدير منتخبنا الوطني، أن التحضيرات تسير بصورة مثالية استعداداً للوديات المقبلة، موضحاً أن المنتخب لا يعاني من إصابات أو غيابات، وأن ما يميز المرحلة الحالية هو الالتزام الكبير والانضباط والرغبة الواضحة لدى اللاعبين، حيث اكتملت الصفوف، كما يؤدي الجميع واجباته وفق خطة عمل واضحة منذ اليوم الأول.
وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين يحرص على متابعة مستويات جميع اللاعبين، سواء في معسكر النمسا السابق أو في التجمع الحالي بدبي، بهدف ترسيخ أسلوب اللعب المطلوب وإعداد الفريق بالصورة المثلى».
وأوضح مدير المنتخب الوطني أن التحضير يتطلب الجمع بين الجانب النفسي والبدني والفني في آن واحد، مشيراً إلى أن العمل يتم بروح جماعية وصوت واحد يحمل شعار الإمارات، وأن الهدف الأساسي هو مواصلة الجاهزية الفنية وتحقيق الإضافة المطلوبة قبل الدخول في أجواء التصفيات.
وتحدث إسماعيل راشد عن العلاقة مع جماهير المنتخب، وضرورة حضورهم بكثافة لمؤازرة اللاعبين، قائلاً: «الجمهور الإماراتي يظل الداعم الأكبر للمنتخب، دائماً ما يزحف خلف الأبيض في كل بطولة ومناسبة، كما حدث في خليجي البحرين وفي مختلف المحافل، ونتمنى أن يزحفوا خلف المنتخب كما نتوقع في تصفيات المرحلة الرابعة بالدوحة أكتوبر المقبل، لكن الكلمة الأخيرة تبقى دائماً داخل الملعب، وأن هدف الجميع هو إسعاد الجماهير وتشريف كرة الإمارات». 
وفيما يتعلق بوصول الأبيض للجاهزية المطلوبة والانسجام بين اللاعبين، قال: «الانسجام بين اللاعبين يحتاج إلى وقت، لكن وجود جهاز فني على دراية تامة بجميع التفاصيل المتعلقة باللاعبين، وبالكرة الخليجية والعربية، يختصر الكثير من الوقت ويساعد المنتخب على الوصول إلى التوليفة المثالية».
وأكد أن المدرب عبّر عن ارتياحه الكبير لمردود اللاعبين خلال فترة المعسكرات، وأن المنتخب استفاد من برنامج تحضيري متدرج، تضمن معسكراً في النمسا لمدة 13 يوماً، ثم معسكراً حالياً استمر 16 يوماً، تخللته أربع مباريات ودية منحت الجهاز الفني صورة أوضح عن إمكانات اللاعبين.
وحول الوديات الأخيرة، أوضح أن مواجهة سوريا ثم البحرين يوم 8 الجاري، تُعد تجربة مثمرة على الصعيد الفني، مشيراً إلى أن اختيار المدرسة الخليجية والعربية في هذا التوقيت جاء متعمداً من جانب المدرب، تحضيراً لمباريات التصفيات التي ستجمع «الأبيض» بمنتخبي عمان وقطر، والتي تتطلب أن يكون المنتخب في كامل جاهزيته الفنية والبدنية.
واختتم إسماعيل راشد تصريحاته بالتأكيد على أن العمل يسير وفق رؤية واضحة، وأن الطموح كبير لكتابة صفحة جديدة تليق بمنتخب الإمارات وتحقق تطلعات جماهيره وأضاف: «الباب لا يزال مفتوحاً أمام أي لاعب لتقديم نفسه والانضمام إلى المنتخب، حيث يراقب كوزمين جميع اللاعبين في مباريات الدوري، في إطار حرصه على اختيار الأسماء الأكثر جاهزية».

