الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كلب جيبس وايت يحيله إلى القضاء

كلب جيبس وايت يحيله إلى القضاء
2 سبتمبر 2025 20:41

لندن (د ب أ)

يمثل مورجان جيبس-وايت نجم منتخب إنجلترا ونادي نوتجهام فورست أمام المحكمة، بعد فشله في تسجيل كلبه وهو من نوعية «بولي» المحظورة. ولم يمتثل اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون جنيه إسترليني، للموعد النهائي لتسجيل كلبه في فبراير الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» اليوم الثلاثاء. وتنص اللوائح في بريطانيا على ضرورة تسجيل هذه النوعية من الكلاب نظراً لشراستها وتسببها في العديد من حوادث الوفيات. وسيمثل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أمام القضاء المدني بعد أن قررت محكمة نوتنجهام الجزئية أمس الاثنين تأجيل القضية إلى الشهر المقبل.

نوتنجهام
المنتخب الإنجليزي
