الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يغازل نيوكاسل برسالة «الامتنان العميق»

إيزاك يغازل نيوكاسل برسالة «الامتنان العميق»
2 سبتمبر 2025 21:05

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شيرر: أسلوب إيزاك مع نيوكاسل يسيء لكرة القدم
ليفربول يتصدر الإنفاق العالمي.. هيمنة إنجليزية على «ميركاتو صيف 2025»

توجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بالشكر إلى فريقه السابق نيوكاسل الذي سيبقى "ممتناً له إلى الأبد"، وذلك غداة رحيله عنه للانضمام إلى خصمه ليفربول، في صفقة قياسية بالنسبة لكرة القدم البريطانية بلغت 125 مليون جنيه استرليني (167 مليون دولار).
وانضم المهاجم البالغ 25 عاماً إلى بطل الدوري الممتاز الإثنين بعقد لمدة ستة أعوام، منهياً بذلك أزمته مع نيوكاسل، بعدما قرر الاعتكاف عن التمارين الجماعية من أجل دفع النادي إلى السماح له بالرحيل، بعدما دافع عن ألوانه منذ 2022، وسجل معه 23 هدفاً في 34 مباراة في الدوري الموسم الماضي.
وغاب السويدي عن المباريات التحضيرية للموسم الجديد والمراحل الثلاث الأولى من الدوري الممتاز، ما دفع جمهور نيوكاسل إلى انتقاده بشدة وقد هتف خلال التعادل السلبي السبت أمام ليدز يونايتد "لا يهمنا إيزاك. نحن لا نهمه، وكل ما يهمنا نحن هو نيوكاسل".
سجل المهاجم السويدي 54 هدفاً في 86 مباراة بالدوري خلال فترة وجوده في ملعب "سانت جيمس بارك"، وسجل في نهائي كأس الرابطة في وقت سابق من هذا العام، ليحقق نيوكاسل أول لقب كبير له منذ 56 عاماً.
وقال إيزاك في منشور على إنستجرام "أود أن أعرب عن امتناني لزملائي في الفريق، للجهاز الفني، وقبل كل شيء، لمدينة نيوكاسل وجميع المشجعين الرائعين على السنوات الثلاث التي لا تُنسى معاً".
وأضاف: "معاً، كتبنا التاريخ وصعدنا بالنادي إلى المكانة التي يستحقها حقاً. كان شرفاً لي أن أكون جزءًا من هذه الرحلة. أنا ممتن إلى الأبد. شكراً نيوكاسل".

ألكسندر إيزاك
ليفربول
نيوكاسل
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©