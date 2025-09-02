إيزاك يغازل نيوكاسل برسالة «الامتنان العميق»

لندن (أ ف ب)

توجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بالشكر إلى فريقه السابق نيوكاسل الذي سيبقى "ممتناً له إلى الأبد"، وذلك غداة رحيله عنه للانضمام إلى خصمه ليفربول، في صفقة قياسية بالنسبة لكرة القدم البريطانية بلغت 125 مليون جنيه استرليني (167 مليون دولار).

وانضم المهاجم البالغ 25 عاماً إلى بطل الدوري الممتاز الإثنين بعقد لمدة ستة أعوام، منهياً بذلك أزمته مع نيوكاسل، بعدما قرر الاعتكاف عن التمارين الجماعية من أجل دفع النادي إلى السماح له بالرحيل، بعدما دافع عن ألوانه منذ 2022، وسجل معه 23 هدفاً في 34 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وغاب السويدي عن المباريات التحضيرية للموسم الجديد والمراحل الثلاث الأولى من الدوري الممتاز، ما دفع جمهور نيوكاسل إلى انتقاده بشدة وقد هتف خلال التعادل السلبي السبت أمام ليدز يونايتد "لا يهمنا إيزاك. نحن لا نهمه، وكل ما يهمنا نحن هو نيوكاسل".

سجل المهاجم السويدي 54 هدفاً في 86 مباراة بالدوري خلال فترة وجوده في ملعب "سانت جيمس بارك"، وسجل في نهائي كأس الرابطة في وقت سابق من هذا العام، ليحقق نيوكاسل أول لقب كبير له منذ 56 عاماً.

وقال إيزاك في منشور على إنستجرام "أود أن أعرب عن امتناني لزملائي في الفريق، للجهاز الفني، وقبل كل شيء، لمدينة نيوكاسل وجميع المشجعين الرائعين على السنوات الثلاث التي لا تُنسى معاً".

وأضاف: "معاً، كتبنا التاريخ وصعدنا بالنادي إلى المكانة التي يستحقها حقاً. كان شرفاً لي أن أكون جزءًا من هذه الرحلة. أنا ممتن إلى الأبد. شكراً نيوكاسل".