الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشجع يضع سينر في موقف محرج

مشجع يضع سينر في موقف محرج
2 سبتمبر 2025 22:04

نيويورك (أ ب)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز» تجدد صراع ديوكوفيتش وألكاراز في قبل النهائي
التنس الألماني في «فلاشينج ميدوز».. معاناة وفجوة تتسع!

تأهل الإيطالي يانيك سينر، دون صعوبة، خلال مباراته بالدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، بعد فوز سهل على ألكسندر بوبليك ليصعد إلى الدور ربع النهائي، لكن المصنف الأول عالمياً كاد يخسر شيء آخر أثناء مشاركته. فقد حاول مشجع فتح حقيبة سينر، وذلك عندما توجه اللاعب الإيطالي 24 عاماً إلى المدرجات ليعطي منشفة للمشجعين ويلتقط صورة، لكن أحد أفراد الأمن أوقف المشجع سريعاً، فيما ابتعد سينر عن مدرج الجماهير. لكن سينر لم يتطرق لهذا الموقف المحرج في لقاء عقب المباراة التي فاز فيها بمجموع أشواط 6 / 1 في المجموعات الثلاث، على الكازاخستاني بوبليك.
ويستعد سينر لمواجهة مواطنه لورينزو موسيتي على بطاقة التأهل لنصف النهائي في بطولة جراند سلام، حيث يسعى للفوز ببطولة أميركا المفتوحة للمرة الثانية، والخامسة في البطولات الكبرى.

يانيك سينر
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©