الرياضة

رياض الهذيلي: بطولة «عام المجتمع» إعداد مميز لطائرة بني ياس

من مباريات بطولة عام المجتمع للطائرة (الاتحاد)
3 سبتمبر 2025 01:27

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أبدى التونسي رياض الهذيلي، مدرب فريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس، رضاه عن أداء فريقه الذي حل وصيفاً في بطولة «عام المجتمع 2025» للكرة الطائرة، والتي نظمها النادي واستضافها بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة الهلال السعودي، الزمالك المصري، ومنتخب الإمارات، على صالة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.
واختتم «السماوي» مشاركته في البطولة بخسارة أمام الهلال السعودي 1-3 في المباراة النهائية، بعدما استهل مشواره بفوز عريض على الزمالك المصري بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تفوق في المباراة الثانية على منتخب الإمارات بالنتيجة ذاتها.
وقال الهذيلي، الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي بعد إنجازه الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي (الدوري، كأس الاتحاد، كأس السوبر) إلى جانب بلوغ نصف نهائي كأس الإمارات: «التحضيرات للموسم الجديد كانت مميزة، حيث خضنا مباراتين وديتين أمام منتخب الإمارات والهلال السعودي، وحققنا الفوز فيهما، قبل خوض منافسات بطولة عام المجتمع الدولية التي شكلت محطة إعداد مثالية».
وأضاف: «المشاركة كانت إيجابية بالفوز في مباراتين متتاليتين، قبل الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الهلال السعودي، والتي لم يحالفنا فيها الحظ، خاصة في ظل تميز المنافس بالإرسالات القوية، وبشكل عام خرجنا بالفوائد الفنية المرجوة، ونشكر مجلس إدارة شركة الألعاب برئاسة سالم نايف الكثيري على الدعم الكبير، حيث منحت البطولة فرصة مثالية للتحضير قبل انطلاق الموسم الجديد عبر كأس الاتحاد في سبتمبر الجاري».
وأكد الهذيلي أن إنجازات الموسم الماضي ضاعفت من حجم المسؤولية في الموسم الجديد 2025 - 2026، وقال: «حافظنا على العمود الفقري للفريق بالتجديد لعدد من اللاعبين المهمين أمثال محمد شمل صاحب الخبرة الكبيرة، إلى جانب تعويض رحيل معاذ سالم بضم وليد ثاني، والتعاقد مع الكاميروني سيدريك من نادي النصر ليكمل قائمة أجانب الفريق الخمسة، مقابل أربعة في الموسم الماضي».
وواصل: «بدعم مجلس الإدارة، وسد احتياجات المراكز، وتوفير مقومات النجاح كافة، نسعى للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، بما يمهد لانطلاقة قوية وموسم مثالي جديد».

