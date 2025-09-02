الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«يو أف سي 321» يجدد صراع الأساطير في أبوظبي

بطولات يو أف سي تحظى بحضور جماهيري كبير في أبوظبي (من المصدر)
3 سبتمبر 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عشاق الرياضات القتالية في المنطقة موعد انطلاق بطولة «يو أف سي 321 أسبينال ضد جان»، التي تستضيفها الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي يوم السبت 25 أكتوبر. 
وتشهد هذه المحطة التاريخية، نزالاً في الوزن الثقيل يخوضه توم أسبينال دفاعاً عن لقبه أمام سيريل جان، وتكتسب زخماً أقوى مع إضافتين جديدتين على البطاقة، نزال لقب وزن القشة للسيدات للمرة الأولى في المنطقة، وعودة عمر نورمحمدوف في نزال حاسم بوزن البانتام.
وتشهد أبوظبي للمرة الأولى نزال لقب وزن القشة للسيدات في أبوظبي، بعد انتقال تشانج ويلي إلى وزن الذبابة، حيث تواجه البرازيلية فيرنا جانديروبا مواطنتها ماكنزي ديرن، في مباراة العودة على أمل الفوز بذهبية البطولة.
ويذكر أن مواجهتهما الأولى كانت خلال بطولة «يو أف سي 267» في أبوظبي، حينما حققت ديرن فوزاً بإجماع الحكام ضمن سلسلة انتصاراتها المذهلة على مدار 4 نزالات، حيث شهدت مسيرتها بعد ذلك العديد من الانتصارات والهزائم، لكنها استعادت زخمها مؤخراً بانتصارين بقرار الحكام على لوبي جودينيز وأماندا ريباس.
وبدورها، تقدم جانديروبا أفضل أداء في مسيرتها منذ تلك الهزيمة، حيث فازت بست من آخر سبع مباريات، منها خمس مباريات متتالية، وانتصرت على أنجيلا هيل، ومارينا رودريجيز، وأماندا ليموس، ويان شياونان، وجودينيز. وقد أصبحت بفضل تألقها في الجرابلينج خصماً لا يستهان به في وزن 115 رطلاً.
وتشكل هذه المباراة محطة تاريخية لأنها أول نزال على لقب بطولة يو أف سي للسيدات في الشرق الأوسط، مما يعكس التزام منظمة يو أف سي والعاصمة أبوظبي بتعزيز شعبية الفنون القتالية المختلطة، وإلهام السيدات والرياضيات في جميع أنحاء المنطقة.
كما تشهد أبوظبي أيضاً عودة عمر نورمحمدوف ليواجه ماريو باوتيستا في نزال حماسي في وزن البانتام. وتسجل أبوظبي عودة نورمحمدوف الذي يواجه ماريو باوتيستا في نزال قوي، بعدما كانت أبوظبي شاهدة على بعض أهم لحظات نورمحمدوف، بدءاً من ظهوره الأول في عام 2021 خلال ليلة النزال من يو إف سي، ووصولاً إلى تألقه العام الماضي عندما تصدّر ليلة النزال من «يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف»، محققاً فوزاً مثيراً على كوري ساندهاجن.  وبعد خسارته الأولى في مسيرته الاحترافية في نزال على اللقب ضد ميراب دفالشفيلي في «يو أف سي 311» في كاليفورنيا، يعود البطل الروسي ونصب عينيه إثبات جدارته كمنافس قوي. 
وبدوره، يدخل باوتيستا، أحد أبرز المرشحين للفوز في هذه الفئة، سلسلة من ثماني انتصارات، كان آخرها فوزه على باتشي ميكس في «يو أف سي 316». 
ويتمتع باوتيستا بمهارات قتالية متعددة، ويتميز بضربات قوية وبراعة في الإخضاع، ويتطلع الآن إلى إضافة نورمحمدوف إلى سجله الرياضي والاقتراب من المنافسة على اللقب.

أبوظبي
يو أف سي
UFC
الاتحاد أرينا
