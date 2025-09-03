فيليكس ينضم إلى قائمة أساطير الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

نجح البرتغالي جواو فيليكس النجم الجديد لنادي النصر، في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الأولى له بدوري روشن السعودي، في ظاهرة نادرة بالمسابقة. ونجح 5 لاعبين فقط عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في فعل ذلك خلال مباراتهم الأولى بالمسابقة، قبل أن ينضم إليهم فيليكس والنجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة.

وسجل فيلكس ثلاثة أهداف للنصر خلال مباراته الأولى مع الفريق ليقوده لانتصار كاسح على التعاون 5 /صفر في الجولة الافتتاحية.

وفي الجولة ذاتها سجل بنزيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) لاتحاد جدة في شباك الأخدود.

وللمرة الثانية، تشهد الجولة الأولى من دوري روشن السعودي تسجيل لاعبين أثنين ثلاثة أهداف، بعد تسجيل هاتريك البرازيليين روبرتو فيرمينو ومالكوم لصالح الأهلي والهلال في افتتاح موسم 2023 /2024.

ونجح الأنجولي فلافيو أمادو لاعب الشباب السابق في تسجيل 3 أهداف في مباراته الأولى بقميص فريقه السابق موسم 2009 /2010، في شباك نجران.

وفي الموسم ذاته، انضم المغربي عبد الكريم بن هنية إلى صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسجل 4 أهداف في مباراته الأولى بالقميص الأحمر في مرمى الفتح.

وكتب بن هنية رقماً استثنائياً لا يزال صامداً حتى اليوم، إذ لم يسبقه أو يليه أي لاعب استطاع تسجيل أكثر من 3 أهداف في مباراته الأولى بالدوري. وفي موسم 2014 /2015، وقع السوري عمر السومة على ظهوره الأول بقوة، مسجلا ثلاثة أهداف للأهلي في شباك هجر، خلال لقاء انتهى بفوز فريقه 6 1/ في جدة.

وواصل السومة مسيرته التهديفية حتى جمع تسعة هاتريك بنهاية موسم 2025/ 2024، ليحتل المركز الثاني تاريخياً خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وشهد موسم 2023/ 2024 انضمام اسمين برازيليين إلى القائمة، حيث افتتح فيرمينو، قائد الأهلي حينذاك، أهداف الدوري لذلك الموسم بثلاثية في مرمى الحزم. وانتصر الأهلي 3 1/ في المباراة الأولى مع القائد فيرمينو، أما مواطنه مالكوم فترك بصمته لدى جماهير الهلال في اللقاء الأول بثلاثيته في مرمى أبها، قبل حفل تقديمه مع البرازيلي نيمار جونيور والمغربي ياسين بونو في الجولة الثانية.