راؤول يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن

مدريد (د ب أ)

يتصدر الأسطورة الإسباني راؤول جونزاليس قائمة المرشحين لتدريب باير ليفركوزن الألماني، خلفاً للهولندي إريك تن هاج.

وأقيل تن هاج من منصبه أمس الأول الاثنين بعد ثلاث مباريات فقط على رأس القيادة الفنية لليفركوزن، لتكون الإقالة هي الثانية على التوالي بالنسبة له بعد تعرضه للمصير ذاته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومنذ إقالة تن هاج، يبحث مسؤولو ليفركوزن عن مدرب جديد ينتشل الفريق من كبوته، وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك قائمة مختصرة تضم ثلاثة مرشحين لتدريب الفريق الألماني. ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن جونزاليس المهاجم الأسطورة لريال مدريد ومدرب الفريق الرديف للنادي الملكي سابقا، يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن. وتضم قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن أيضاً إدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند في موسم 2023/2024 وماركو روزه، المدير الفني السابق للايبزج. ويمتلك جونزاليس خبرة في الدوري الألماني من خلال فترة لعبه في شالكه.