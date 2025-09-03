الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«فلاشينج ميدوز» تجدد صراع ديوكوفيتش وألكاراز في قبل النهائي

«فلاشينج ميدوز» تجدد صراع ديوكوفيتش وألكاراز في قبل النهائي
3 سبتمبر 2025 10:37

نيويورك(رويترز)

أعاد نوفاك ديوكوفيتش تأكيد هيمنته على تيلور فريتز المصنف الرابع بالفوز عليه 6-3 و7-5 و3-6 و6-4 أمس، ليضرب موعداً مع كارلوس ألكاراز في مواجهة مثيرة مرتقبة بقبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وصل اللاعب الصربي (38 عاماً) إلى ملعب آرثر آش بعد أن تغلب على فريتز في جميع المواجهات العشر السابقة بينهما، لكنه اضطر إلى القتال بقوة في بعض الأحيان لتجاوز وصيف بطل العام الماضي، والبقاء على المسار الصحيح، لتحقيق لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى.
وبعد بداية قوية، تعرض ديوكوفيتش لضغط شديد في الشوط التاسع من المباراة، وأنقذ خمس نقاط لكسر الإرسال، لينهي المجموعة الافتتاحية لصالحه.
وأخيراً كسر فريتز، وهو آخر لاعب أميركي كان لا يزال ينافس في البطولة، إرسال منافسه في محاولته 11، لكنه أخفق في تحقيق أقصى استفادة من ذلك، وسرعان ما وجد نفسه متأخراً بمجموعتين.
وأظهر اللاعب الأميركي عزيمة كبيرة للفوز بالمجموعة الثالثة من خلال تحسين الإرسال ولكن كان هذا هو كل شيء بالنسبة له.
وحافظ ديوكوفيتش على تقدمه 5-4 في المجموعة الرابعة، وأهدر نقطتين لحسم المباراة في الشوط التالي، قبل أن يفوز بها، ويعزز سجله إلى 16 انتصاراً دون هزيمة أمام اللاعبين الأميركيين في بطولة أميركا المفتوحة.

