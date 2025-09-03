الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاين يهدي «الإمارات للدراجات» لقب المرحلة 10 من طواف إسبانيا

فاين يهدي «الإمارات للدراجات» لقب المرحلة 10 من طواف إسبانيا
3 سبتمبر 2025 10:43

مدريد (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي «ليدل» و«رينيوي»
فينجارد ينسحب من «عالمية الدراجات»

واصل فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية تألقه في منافسات طواف إسبانيا وحقق أمس انتصاره الرابع، بعد فوز الدراج الأسترالي جاي فاين بلقب المرحلة العاشرة من السباق، ليحق فوزه الشخصي الثاني، معززاً صدارته بقميص ملك الجبال.
وبهذا الانتصار بلغ عدد انتصارات الفريق خلال موسم 2025 الجاري، 77 انتصاراً في جميع السباقات.
وجاء نجاح فاين الأخير على حساب بابلو كاستريلو دراج فريق (موفيستار)، الذي حل ثاني أفضل مُتسابق خلال السباق.
وانفصل الأسترالي جاي فاين عن مجموعة المقدمة قبل خمسة كيلومترات من النهاية، ليفوز بالمرحلة، مكرراً فوزه بالمرحلة السادسة، بينما استعاد المرشح الأوفر حظاً يوناس فينجارد القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام.
لحق فاين بالإسباني بابلو كاستريو متسابق موفيستار وتجاوزه قبل خمسة كيلومترات من نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 175.3 كيلومتر من باركي دي لا ناتوراليزا سيندافيفا إلى إل فريال لارا بيلاجوا.
وقال المتسابق الأسترالي: «الفوز بمرحلة صعب للغاية وشعوري لا يوصف عندما يتحقق».

الإمارات للدراجات
يوناس فينجارد
بيلباو
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©