فاين يهدي «الإمارات للدراجات» لقب المرحلة 10 من طواف إسبانيا

مدريد (وام)

واصل فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية تألقه في منافسات طواف إسبانيا وحقق أمس انتصاره الرابع، بعد فوز الدراج الأسترالي جاي فاين بلقب المرحلة العاشرة من السباق، ليحق فوزه الشخصي الثاني، معززاً صدارته بقميص ملك الجبال.

وبهذا الانتصار بلغ عدد انتصارات الفريق خلال موسم 2025 الجاري، 77 انتصاراً في جميع السباقات.

وجاء نجاح فاين الأخير على حساب بابلو كاستريلو دراج فريق (موفيستار)، الذي حل ثاني أفضل مُتسابق خلال السباق.

وانفصل الأسترالي جاي فاين عن مجموعة المقدمة قبل خمسة كيلومترات من النهاية، ليفوز بالمرحلة، مكرراً فوزه بالمرحلة السادسة، بينما استعاد المرشح الأوفر حظاً يوناس فينجارد القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام.

لحق فاين بالإسباني بابلو كاستريو متسابق موفيستار وتجاوزه قبل خمسة كيلومترات من نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 175.3 كيلومتر من باركي دي لا ناتوراليزا سيندافيفا إلى إل فريال لارا بيلاجوا.

وقال المتسابق الأسترالي: «الفوز بمرحلة صعب للغاية وشعوري لا يوصف عندما يتحقق».



