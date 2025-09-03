الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دبي للسلة» يعلن ضم الموهبة جانان موسى

«دبي للسلة» يعلن ضم الموهبة جانان موسى
3 سبتمبر 2025 10:48

دبي (الاتحاد)

أعلن فريق دبي لكرة السلة عن أولى صفقاته الكبيرة هذا الصيف بالتوقيع مع نجم كرة السلة الأوروبي المتألق جانان موسى، الجناح البوسني، وأحد أبرز المواهب في القارة، حيث يصل موسى إلى دبي بسجل حافل بالإنجازات، أبرزها تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مرتين، إلى جانب عدد من الألقاب المحلية في إسبانيا وخارجها.
ويجلب موسى معه موهبة استثنائية وعقلية الانتصار التي صقلها خلال رحلته مع نادي ريال مدريد، أحد أعرق الأندية الأوروبية.
ويعزز انضمام جانان موسى قائمة النجوم الدوليين الذين يجهزون مع فريق دبي لكرة السلة، لخوض أول مشاركة تاريخية في الدوري الأوروبي والعودة المنتظرة إلى الدوري الأدرياتيكي.
وعن انتقاله إلى دبي قال موسى: «أنا متحمس جداً لهذه الخطوة، للانضمام إلى فريق جديد والطموح لكتابة تاريخ حقيقي مع نادٍ واحد هو أكبر دافع بالنسبة لي. ما يميز هذا المشروع هو الروح العائلية التي شعرت بها منذ اللحظة الأولى، وهذا يمنحني ثقة وحافزاً إضافياً. لدينا الإمكانات والطموح، وإذا عملنا معاً بالطريقة الصحيحة، فأنا مؤمن أننا سنحقق إنجازات كبيرة ونصنع التاريخ.»
وعن دوره القيادي مع الفريق، أضاف موسى: «منذ اللحظة الأولى قيل لي إنني سأكون قائدًا داخل وخارج الملعب، وهذه مسؤولية أعتبرها شرفاً كبيراً. المشاركة في الدوري الأوروبي تمنحنا فرصة تاريخية، وأن أكون واجهة الفريق في هذه البطولة هو تحدٍّ وحلم لأي لاعب، وأنا واثق أننا سنترك بصمة قوية ونحقق إنجازات يتحدث عنها الجميع.»
وأشاد موسى كذلك بجماهير دبي التي تابع أداءها خلال الفترة الماضية، قائلاً: «خلال الشهرين الأخيرين تابعت مباريات دبي لكرة السلة، خاصة أمام بارتيزان، والجماهير كانت مذهلة. الصالة رائعة وجديدة وتعطي اللاعبين دفعة قوية، لكن في النهاية نحن بحاجة لدعمهم المستمر. نحن هنا لنصنع ثقافة كرة السلة في دبي، وأشعر أن لدينا فرصة حقيقية لذلك. نحتاج فقط أن يؤمن جمهور دبي أن القادم أكبر».
كما عبّر موسى عن طموحه بترك بصمة في تاريخ الرياضة بدبي وإلهام الأجيال القادمة: «هدفي الفوز بألقاب عدة، دوري الأوروبي مع دبي، وأن أكون قدوة للأطفال والشباب داخل الملعب وخارجه، وأن أقاتل من أجل هذا الشعار وكأن كل يوم هو الأخير، وأنا سعيد جداً ببدء هذه الرحلة».

الدوري الأوروبي لكرة السلة
ريال مدريد
