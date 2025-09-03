الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هونيس يحذر: الأسعار القياسية في الانتقالات جنون يُذهب العقل!

هونيس يحذر: الأسعار القياسية في الانتقالات جنون يُذهب العقل!
3 سبتمبر 2025 10:52

برلين (د ب أ)
أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن صدمته من الصفقات الأخيرة في سوق الانتقالات الدولي، واصفاً المبالغ القياسية التي تم دفعها في فترة الانتقالات الصيفية بالجنونية.
وقال هونيس «73 عاماً» في حدث خاص برابطة الدوري الألماني في برلين أمس الثلاثاء: «كنت عاجزاً عن الكلام بشأن ما حدث في آخر ستة إلى ثمانية أسابيع على ساحة كرة القدم الدولية». وصف هونيس حجم الأموال المتداولة بأنه «جنون تام»، مضيفاً: «في مرحلة ما، سيقول الناس: هل فقدوا عقولهم تماماً؟» وفشل بايرن مؤخراً في محاولاته لضم الألماني فلوريان فيرتز، الذي انضم لفريق ليفربول، ونيك فولتيماد، الذي انضم لينوكاسل، بسبب القوة المالية للأندية الإنجليزية. وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مليار جنيه استرليني (4 مليارات دولار) على الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 6. 2 مليار جنيه استرليني في 2023.
وقال هونيس: إن رابطة الدوري الألماني «بوندسليجا» يجب أن ترسم مسارها الخاص وتتولى دور الريادة. وقال: «يجب أن نظهر القوة، وألا نأخذ المال من صناديق الاستثمار الأميركية»، مضيفاً أن أندية البوندسليجا يجب ألا تشعر بأنها مضطرة لقبول مثل هذا التمويل. وفيما يتعلق ببايرن، توقع هونيس حملة أوروبية صعبة، قائلاً: «أتطلع إلى الموسم المقبل، لأننا سندخل دوري أبطال أوروبا مثل هوفنهايم. نحن لسنا على رادار أحد». ومنحت رابطة الدوري الألماني جائزة شرفية لهونيس لخدماته في كرة القدم الألمانية الاحترافية.

