الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الميركاتو الصيفي 2025.. تعرّف على «النوافذ المفتوحة»!

الميركاتو الصيفي 2025.. تعرّف على «النوافذ المفتوحة»!
3 سبتمبر 2025 10:55

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عمدة ميلانو يهاجم إدارات الميلان وإنتر: يتعاملون مع كرة القدم كتجارة!
نقل المباريات خارج أوروبا.. بين الخطط «السخيفة» و«الخيانة»

أغلقت نافذة الانتقالات الصيفية 2025 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في الأول من سبتمبر 2025، كما أغلقت نوافذ الانتقالات في؛ هولندا، والبرازيل، والنرويج في 2 سبتمبر.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، أغلقت فترة الانتقالات يوم الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي، وهو موعد أبكر مقارنة بموعد الإغلاق التقليدي الساعة الحادية عشرة مساء، واتبع الدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، النهج نفسه.
ولم تعد هذه الدوريات قادرة على تسجيل تعاقدات جديدة، إلا أنها لا تزال تسمح للاعبين بالانتقال إلى دوريات لا تزال فترة الانتقالات مفتوحة فيها، ويغلق سوق الانتقالات في النمسا يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، بينما تغلق نافذة الانتقالات في كرواتيا وأوكرانيا يوم السبت 6 سبتمبر 2025، وفي بلجيكا، أمام الأندية مهلة حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، لإتمام انتقالاتها، وينطبق الأمر نفسه على الدوري البولندي. 
كما ستغلق نوافذ الانتقالات في الدوريات؛ التشيكية، والرومانية، والسويسرية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، وفي المنطقة العربية، من المقرر أن تنتهي نافذة الانتقالات الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.
وأخيراً، أمام الدوريات في كل من؛ المكسيك، وروسيا، وتركيا، واليونان مهلة حتى يوم الجمعة 12 سبتمبر، لإتمام صفقاتها، بينما في البرتغال أمام الأندية مهلة حتى 15 سبتمبر 2025 لإتمام الصفقات.

الدوري السعودي للمحترفين
الدوري الإيطالي
الانتقالات الصيفية
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©