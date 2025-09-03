الميركاتو الصيفي 2025.. تعرّف على «النوافذ المفتوحة»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أغلقت نافذة الانتقالات الصيفية 2025 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في الأول من سبتمبر 2025، كما أغلقت نوافذ الانتقالات في؛ هولندا، والبرازيل، والنرويج في 2 سبتمبر.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، أغلقت فترة الانتقالات يوم الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي، وهو موعد أبكر مقارنة بموعد الإغلاق التقليدي الساعة الحادية عشرة مساء، واتبع الدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، النهج نفسه.

ولم تعد هذه الدوريات قادرة على تسجيل تعاقدات جديدة، إلا أنها لا تزال تسمح للاعبين بالانتقال إلى دوريات لا تزال فترة الانتقالات مفتوحة فيها، ويغلق سوق الانتقالات في النمسا يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، بينما تغلق نافذة الانتقالات في كرواتيا وأوكرانيا يوم السبت 6 سبتمبر 2025، وفي بلجيكا، أمام الأندية مهلة حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، لإتمام انتقالاتها، وينطبق الأمر نفسه على الدوري البولندي.

كما ستغلق نوافذ الانتقالات في الدوريات؛ التشيكية، والرومانية، والسويسرية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، وفي المنطقة العربية، من المقرر أن تنتهي نافذة الانتقالات الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

وأخيراً، أمام الدوريات في كل من؛ المكسيك، وروسيا، وتركيا، واليونان مهلة حتى يوم الجمعة 12 سبتمبر، لإتمام صفقاتها، بينما في البرتغال أمام الأندية مهلة حتى 15 سبتمبر 2025 لإتمام الصفقات.