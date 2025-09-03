الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سامباولي يعود لتدريب أتلتيكو مينيرو

سامباولي يعود لتدريب أتلتيكو مينيرو
3 سبتمبر 2025 10:58

ساو باولو(أ ف ب)
عيّن نادي أتلتيكو مينيرو، الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً له، وفقا لما أعلن بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم ثلاث مرات الثلاثاء.
وكتب النادي على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «يعود سامباولي لتدريب الفريق مرة ثانية. وقّع المدرب البالغ 65 عاماً، والذي يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات، عقداً يمتد حتى نهاية عام 2027».
ويخلف سامباولي الذي سبق له تدريب منتخبي تشيلي والأرجنتين، المدرب البرازيلي كوكا المقال الجمعة الماضي بسبب تراجع النتائج.
يُذكر أن الأرجنتيني قاد أتلتيكو مينيرو بين مارس 2020 وفبراير 2021، قبل خوض تجربة مع مرسيليا الفرنسي، ولاحقاً مع مواطنه رين حيث بقي في منصبه لمدة شهرين ونصف فقط قبل إقالته في يناير.

أخبار ذات صلة
أدريان إلى ميلان.. «الإيطالي» يجمع رابيو و«رو» بعد شجار مرسيليا
بوتافوجو وساو باولو على طريق النصر!
خورخي سامباولي
أتلتيكو مينيرو
مرسيليا
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©