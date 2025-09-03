سامباولي يعود لتدريب أتلتيكو مينيرو

ساو باولو(أ ف ب)

عيّن نادي أتلتيكو مينيرو، الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً له، وفقا لما أعلن بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم ثلاث مرات الثلاثاء.

وكتب النادي على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «يعود سامباولي لتدريب الفريق مرة ثانية. وقّع المدرب البالغ 65 عاماً، والذي يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات، عقداً يمتد حتى نهاية عام 2027».

ويخلف سامباولي الذي سبق له تدريب منتخبي تشيلي والأرجنتين، المدرب البرازيلي كوكا المقال الجمعة الماضي بسبب تراجع النتائج.

يُذكر أن الأرجنتيني قاد أتلتيكو مينيرو بين مارس 2020 وفبراير 2021، قبل خوض تجربة مع مرسيليا الفرنسي، ولاحقاً مع مواطنه رين حيث بقي في منصبه لمدة شهرين ونصف فقط قبل إقالته في يناير.