إصابة خطيرة تهدد مسيرة «فروم»

باريس (رويترز)

قالت ميشيل زوجة كريس فروم، إن بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات تعرض لإصابة خطيرة تهدد حياته جراء حادث خلال تدريبات في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي.

ونقل البريطاني (40 عاماً) جواً إلى مستشفى في تولون بعد الحادث الذي وقع في 27 أغسطس، وأدى أيضاً إلى إصابته بكسور في الضلوع ومشاكل في الرئة وكسر في الظهر.

وقالت زوجته لصحيفة التايمز إن الأطباء اكتشفوا أيضاً أن فروم يعاني من تمزق في الكيس المحيط بالقلب، والذي غالباً ما ينتج عن ضربة قوية في الصدر.

وأضافت: «إنها إصابة أكثر خطورة من كسور العظام.

«إنه بخير لكن تعافيه سيستغرق وقتاً طويلاً. لن يقود الدراجة لفترة طويلة».

كافح فروم، الذي فاز بسبعة ألقاب في السباقات الكبرى بما في ذلك لقبان في سباق إسبانيا، ولقب سباق إيطاليا - لاستعادة أفضل مستوياته منذ حادث أثناء التدريب قبل سباق دوفين في 2019.

وفي العام الماضي، عبر المتسابق البريطاني عن رغبته في المنافسة في سباق فرنسا للمرة الأخيرة قبل الاعتزال، لكنه واجه المزيد من الانتكاسات.

فقد تعرض لكسر في عظمة الترقوة جراء حادث خلال المرحلة الأخيرة من طواف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، ولم يتم اختياره للمشاركة في سباق فرنسا هذا العام.