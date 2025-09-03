الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة خطيرة تهدد مسيرة «فروم»

إصابة خطيرة تهدد مسيرة «فروم»
3 سبتمبر 2025 11:33

باريس (رويترز)
قالت ميشيل زوجة كريس فروم، إن بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات تعرض لإصابة خطيرة تهدد حياته جراء حادث خلال تدريبات في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي.
ونقل البريطاني (40 عاماً) جواً إلى مستشفى في تولون بعد الحادث الذي وقع في 27 أغسطس، وأدى أيضاً إلى إصابته بكسور في الضلوع ومشاكل في الرئة وكسر في الظهر.
وقالت زوجته لصحيفة التايمز إن الأطباء اكتشفوا أيضاً أن فروم يعاني من تمزق في الكيس المحيط بالقلب، والذي غالباً ما ينتج عن ضربة قوية في الصدر.
وأضافت: «إنها إصابة أكثر خطورة من كسور العظام.
«إنه بخير لكن تعافيه سيستغرق وقتاً طويلاً. لن يقود الدراجة لفترة طويلة».
كافح فروم، الذي فاز بسبعة ألقاب في السباقات الكبرى بما في ذلك لقبان في سباق إسبانيا، ولقب سباق إيطاليا - لاستعادة أفضل مستوياته منذ حادث أثناء التدريب قبل سباق دوفين في 2019.
وفي العام الماضي، عبر المتسابق البريطاني عن رغبته في المنافسة في سباق فرنسا للمرة الأخيرة قبل الاعتزال، لكنه واجه المزيد من الانتكاسات.
فقد تعرض لكسر في عظمة الترقوة جراء حادث خلال المرحلة الأخيرة من طواف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، ولم يتم اختياره للمشاركة في سباق فرنسا هذا العام.

أخبار ذات صلة
فينجارد ينسحب من «عالمية الدراجات»
إيقاف دراج فرنسا 4 أعوام
كريس فروم
طواف فرنسا
طواف الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©