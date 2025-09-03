«اعتزال ميسي» يطغى على الجولة 17 من التصفيات اللاتينية للمونديال

بوينس آيرس (د ب أ)

تستعد منتخبات أميركا الجنوبية لخوض جولتين حاسمتين في صراع التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحجزت 3 منتخبات بطاقات التأهل المباشر بالفعل إلى نهائيات البطولة، وهي الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لتبقى المنافسة مشتعلة على 3 مقاعد أخرى بين 5 منتخبات تمتلك فرصة التأهل المباشر، بالإضافة إلى مقعد إضافي مؤهل عبر الملحق العالمي.

وتنطلق منافسات الجولة 17 وقبل الأخيرة من التصفيات فجر يوم الجمعة 5 سبتمبر، حيث تحمل هذه الجولة عدداً من المشاهد المهمة والمرتقبة، سواءً على مستوى فرص بعض المنتخبات في التأهل والتمسك بآخر آمال الصعود، أو تلك التي باتت على أعتاب حسم التأهل بالفعل، أو حتى بالنسبة لبعض اللاعبين المرشحين لعدم استكمال المسيرة الدولية مع منتخباتهم، ويسرقون الأضواء من خلال مشاركتهم التي قد تكون الأخيرة.

ورغم كونها مباراة بلا حسابات خاصة، فإن المنتخب الأرجنتيني سيحظى بمتابعة كبيرة، عندما يستضيف نظيره الفنزويلي في ملعب مونومنتال الشهير. يأتي ذلك بعدما ألمح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين إلى إمكانية اعتزاله دولياً، وأن المباراة ضد فنزويلا ستكون هامة بالنسبة له بشكل شخصي كونها الأخيرة، وعلى الرغم من أن مدربه ليونيل سكالوني رفض القطع بأن نجم إنتر ميامي الأميركي سيعتزل بالفعل دولياً، قبل المشاركة في المونديال مكتفياً بالقول: "استمتعوا به مادام يلعب معنا"، فإن حضور ميسي كان كافياً لأن يرفع الاتحاد الأرجنتيني أسعار التذاكر على اعتبار أنها قد تكون بالفعل آخر مباريات قائد المنتخب، ومن ثم سيكون الحضور الجماهيري كثيفاً.

ولعب ميسي 193 مباراة دولية سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 61 في مسيرة شهدت بعض الإخفاقات ببداياتها، قبل أن تشهد أكثر من تتويج هام وتاريخي في الأمتار الأخيرة من نهاية المشوار، من خلال الفوز ببطولة كوبا أميركا، وكأس العالم.

وسيكون منتخب البرازيل في مهمة سهلة نظرياً عندما يستقبل متذيل التصفيات منتخب تشيلي، حيث يمتلك المنتخب البرازيلي 25 نقطة في المركز الثالث، بينما حصد منتخب تشيلي 10 نقاط فقط من 16 مباراة.

ويبرز غياب النجم المخضرم نيمار عن قائمة البرازيل كأهم الغيابات عن صفوف بطل كأس العالم 5 مرات، حيث كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أسقط اسم قائد سانتوس من حساباته، وهو القرار الذي لم يعجب نيمار، حيث علق لاعب الهلال السعودي السابق قائلاً إن الأمر لا يتعلق بالجاهزية البدنية، وأنه كان يرغب في الوجود مع زملائه لمساعدتهم، لكنه في النهاية يحترم قرار الجهاز الفني.

ويحاول أنشيلوتي تحسين صورة منتخب البرازيل، الباحث عن أول تتويج مونديالي له منذ نسخة 2002 بكوريا واليابان، إذ لم يقدم مدرب ريال مدريد السابق الأداء المتكامل المنتظر من المنتخب تحت قيادته، بانتظار الاستغلال الأمثل لكتيبة النجوم.

وعلى ملعبه يستقبل منتخب باراجواي ضيفه الإكوادور، حيث ستكون فرصة مواتية لأصحاب الأرض تحقيق الانتصار، الذي سيضمن التأهل للمونديال بعد غياب 15 عاماً، وتحديداً منذ نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، وهي المشاركة التاريخية أيضاً لباراجواي التي وصل فيها المنتخب اللاتيني لدور الثمانية كأفضل إنجاز في مشاركته الثمانية السابقة.

ويمتلك منتخب باراجواي 24 نقطة في المركز الخامس، مقابل 25 للإكوادور الوصيف الذي ضمن التأهل مسبقاً.

ويلتقي منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة مع ضيفه بوليفيا، وهي مباراة بمثابة الأمل الأخير بالنسبة للمنتخب البوليفي المطالب بالفوز من أجل الحفاظ على آخر آمال التأهل، ليصل، حال فوزه، إلى النقطة 20، والتي ستعزز حظوظه على الأقل في المنافسة على الملحق إن فشل في التأهل المباشر بالجولة 18 والأخيرة. لكن تاريخاً من التفوق يعزز حظوظ المضيف منتخب كولومبيا أمام بوليفيا حيث فاز المنتخب الكولومبي 17 مرة من قبل مقابل 8 هزائم فقط، و10 تعادلات.

وخسر منتخب كولومبيا في آخر جولتين بالتصفيات ضد كل من البرازيل 1 / 2 والإكوادور صفر / 1.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره بيرو، حيث يمتلك المنتخب الأوروجواياني 24 نقطة في المركز الرابع على أعتاب التأهل الرسمي، أما منتخب بيرو فليس لديه أي فرصة في الظفر بأحد المقاعد الستة المؤهلة، إذ يمتلك 12 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.