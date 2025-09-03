الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
8 لاعبين يدشنون الحلم الإماراتي في «آسيوية الكاراتيه»

3 سبتمبر 2025 12:26

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للكاراتيه تدريباته غداً «الخميس» في مدينة شاوجوان في الصين، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية «الكاتا والكوميتيه» لفئات الناشئين والشباب تحت 21 عاماً من الجنسين، والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية.
يشارك منتخبنا بـ 8 لاعبين في مختلف الأوزان والفئات، وهم كريم رامي فوزي، وراشد خالد الصريدي، وفيصل محمد الخالدي، وبخيت أحمد إبراهيم، وشيخة محمد اليافعي، وملك عبدالله إبراهيم، ومهرة يعقوب البلوشي، وندى أحمد عبد الله.
يترأس البعثة محمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير المالي للاتحاد، إلى جانب إبراهيم النعيمي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الآسيوي، كما تضم البعثة الحكم الدولي جابر الزعابي، والإدارية أمل شهاب أحمد، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي. 
يخوض المنتخب منافسات البطولة بطموحات عالية بعد تحقيقه نتائج إيجابية في البطولة العربية وبطولة غرب آسيا التي اختتمت مؤخراً بالأردن، ساعياً إلى مواصلة مسيرة النجاح، وتعزيز حضور الكاراتيه الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على ثقته في قدرات لاعبي المنتخب وإمكاناتهم لتقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج متميزة، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية بمشاركة أبطال عالميين يمثلون مختلف المنتخبات الآسيوية.
ويملك منتخبنا الوطني للكاراتيه سجلاً حافلاً بالإنجازات في البطولات الآسيوية، حيث تمكن أبطالنا من حصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف الفئات على مدار السنوات الماضية
من جانبها، أعربت اللاعبة شيخة محمد اليافعي التي تشارك في منافسات الكاتا والكوميتيه للآنسات عن فخرها بالمشاركة، قائلة: «نشعر بحماس كبير لتمثيل الوطن في هذا الحدث القاري الكبير، ونسعى لتحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الكاراتيه الإماراتي ودعم الاتحاد لنا، ونأمل أن نكون عند حُسن الظن».

 

