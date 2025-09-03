«الزير» يقتنص لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «الزير» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته البلجيكية الحادية عشرة، التي أقيمت على مضمار وارجيم، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من الكأس الغالية.

وأكدت سباقات الكأس الغالية حضورها القوي في مشهد السباقات الأوروبية، ورسخت ريادتها كواحدة من أعرق وأغلى السباقات الكلاسيكية العالمية، وسط حضور جماهيري غفير امتلأت به مدرجات مضمار وارجيم، بلغ نحو 50 ألف متفرج، لترسخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية ودورها الريادي، في دعم خطط الإمارات وتسليط الضوء على رعاية قيادتها الرشيدة لمسيرة تطور وازدهار الخيل العربي حول العالم.

ونجح البطل «الزير» ذو الخمس سنوات، والمنحدر من نسل «المأمون مونلو وأسماء الخالدية بنت عامر» للمالك محمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس لوكا دولوزييه، في تقديم أداء بطولي مميز، في السباق الذي أقيم لمسافة 2170 أمتار ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبجائزة قيمتها 200 ألف يورو.

وشهدت مجريات السباق صدارة الجواد «جو ستار» للمالك ناصر هلال العلوي، للمجموعة المشاركة التي يبلغ عددها 12 خيلاً، حيث ظل متقدماً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يخطف «الزير» المقدمة في اللحظات الأخيرة الحاسمة، محققاً فوزاً باهراً وانتصاراً تاريخياً في مسيرته، ومعوضاً حلوله وصيفاً في المحطة الهولندية للكأس الغالية.

وقطع الزير مسافة السباق بزمن 2:24:01 دقيقة وبفارق عنق عن «جو ستار» الذي جاء ثانياً، فيما حل ثالثاً «نابوكو الموري».

حضر السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وخالد القايدي ممثل سفارة الدولة في مملكة بلجيكا، ونيللي فيليبو هيرمان رئيسة اتحاد الخيل العربي في بلجيكا.

من جهته قال مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات المهمة والكبيرة التي حققتها المحطة البلجيكية الحادية عشرة للكأس الغالية، سواء على صعيد الحضور الجماهيري وقوة المستوى التنافسي والفني للسباق، ما يعكس قيمة الحدث ومكانته لدى نخبة الملاك والمربين وأفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا».

وأضاف: «تمثل هذه النجاحات دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث للسنوات لقادمة، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقودنا إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي عالمياً.، متوجها بالتهنئة للمالك محمد بن فهد العطية بمناسبة فوز الجواد«الزير» بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية، التي شهدت تنافساً استثنائياً في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربية على مدار 32 عاماً».