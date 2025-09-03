الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الزير» يقتنص لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

«الزير» يقتنص لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا
3 سبتمبر 2025 12:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون إنجا روجينيني بتعيينها رئيساً لوزراء ليتوانيا

توج الجواد «الزير» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته البلجيكية الحادية عشرة، التي أقيمت على مضمار وارجيم، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من الكأس الغالية.
وأكدت سباقات الكأس الغالية حضورها القوي في مشهد السباقات الأوروبية، ورسخت ريادتها كواحدة من أعرق وأغلى السباقات الكلاسيكية العالمية، وسط حضور جماهيري غفير امتلأت به مدرجات مضمار وارجيم، بلغ نحو 50 ألف متفرج، لترسخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية ودورها الريادي، في دعم خطط الإمارات وتسليط الضوء على رعاية قيادتها الرشيدة لمسيرة تطور وازدهار الخيل العربي حول العالم.
ونجح البطل «الزير» ذو الخمس سنوات، والمنحدر من نسل «المأمون مونلو وأسماء الخالدية بنت عامر» للمالك محمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس لوكا دولوزييه، في تقديم أداء بطولي مميز، في السباق الذي أقيم لمسافة 2170 أمتار ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبجائزة قيمتها 200 ألف يورو.
وشهدت مجريات السباق صدارة الجواد «جو ستار» للمالك ناصر هلال العلوي، للمجموعة المشاركة التي يبلغ عددها 12 خيلاً، حيث ظل متقدماً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يخطف «الزير» المقدمة في اللحظات الأخيرة الحاسمة، محققاً فوزاً باهراً وانتصاراً تاريخياً في مسيرته، ومعوضاً حلوله وصيفاً في المحطة الهولندية للكأس الغالية.
وقطع الزير مسافة السباق بزمن 2:24:01 دقيقة وبفارق عنق عن «جو ستار» الذي جاء ثانياً، فيما حل ثالثاً «نابوكو الموري».
حضر السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وخالد القايدي ممثل سفارة الدولة في مملكة بلجيكا، ونيللي فيليبو هيرمان رئيسة اتحاد الخيل العربي في بلجيكا.
من جهته قال مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات المهمة والكبيرة التي حققتها المحطة البلجيكية الحادية عشرة للكأس الغالية، سواء على صعيد الحضور الجماهيري وقوة المستوى التنافسي والفني للسباق، ما يعكس قيمة الحدث ومكانته لدى نخبة الملاك والمربين وأفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا».
وأضاف: «تمثل هذه النجاحات دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث للسنوات لقادمة، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقودنا إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي عالمياً.، متوجها بالتهنئة للمالك محمد بن فهد العطية بمناسبة فوز الجواد«الزير» بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية، التي شهدت تنافساً استثنائياً في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربية على مدار 32 عاماً».

كأس رئيس الدولة للخيول العربية
منصور بن زايد
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©