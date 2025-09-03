«الجودو» يرسم «خارطة الطريق» بـ7 بطولات في موسم التحدي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو في اجتماعه، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي خريطة الطريق للموسم الجديد 2025 - 2026، استعداداً لاستئناف النشاط، وفقاً لمتطلبات المرحلة، التي تعتمد على مواكبة الجديد في مجال تنظيم المسابقات الرياضية وفق خطة زمنية محددة، في ضود الدراسة التي قامت بها اللجنة الفنية لهذا القطاع برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد وعدد من خبراء اللعبة في مختلف مجالاتها من مختلف الأندية خلال الفترة الماضية، لتقييم مسيرة تلك المسابقات بعد مرور 15 عاماً على انطلاقة تلك الأنشطة التنافسية على المستوى المحلي.

وتأتي فكرة (موسم التحدي) في الموسم الجديد بإقامة 7 بطولات دولية على مستوى أندية الدولة اعتباراً من يوم 27 سبتمبر الحالي، بعدما أبدت الأندية رغبتها في الاستضافة والمشاركة في تنظيم منافسات موسم التحدي، والذي يدشنه بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للجودو والمخصصة لفئات الرجال والناشئين الذكور والأشبال والناشئات الإناث للمواطنين والمقيمين.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد أن فكرة بطولات التحدي الدولية للجودو التي اعتمدها الاتحاد ستسهم في رفع الكفاءة الفنية، بدلاً من البطولات المحلية التقليدية التي درج عليها الاتحاد، وستنطلق تلك الفعاليات من صالة الاتحاد في بني ياس يومي 27 و28 سبتمبر الحالي، بمشاركة مفتوحة للجنسين من داخل الدولة وخارجها.

وقال: تهدف تلك البطولات لرفع الكفاءة الفنية وتوفير أكبر قدر من فرص الاحتكاك، بما ينعكس على المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، بجانب استمرار البطولات المحلية المعتمدة سابقاً للجنسين التي يشارك فيها الاتحاد أو ينظمها، ومن بينها بطولة كأس سفير اليابان، ومهرجانات البراعم، والتي تهدف لنشر ثقافة رياضية جديدة تسهم في اكتشاف مواهب اللعبة على مستوى الدولة.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي أن الجدول الزمني لموسم التحدي يشمل بجانب بطولة أبوظبي الافتتاحية نهاية الشهر الحالي، إقامة بطولة العين الدولية للجودو التي تقام لأول مرة في 2025، وذلك كمحطة دائمة وثابته يرجى منها الكثير، وبطولة خورفكان الدولية كذلك ضمن جدول المنافسات، ثم بطولة الشارقة الدولية للجودو في 2026، والتي ستكون بطولة ثابتة ضمن برنامج الاتحاد، وعقبها تستضيف الإمارات بطولة أبوظبي جراند سلام العالمية بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني، ثم بطولة الفجيرة الدولية، ثم بطولة كلباء الدولية ضمن برامجه عام 2026.. وسيكون ختام موسم الاتحاد بإقامة بطولة الجائزة الكبرى الدولية للجودو في أبوظبي في يومي 16 و17 مايو 2026.