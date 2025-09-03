«تأثير الدومينو».. إصابة ديلاب تقلب الميركاتو الصيفي في أوروبا!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تؤثر الإصابة المفاجئة التي تعرض لها المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب في العضلة الخلفية على تشيلسي فحسب، بل أدت تفاعل متسلسل كـ«تأثير الدومينو» في سوق الانتقالات الصيفية 2025 بأوروبا، وكان ميلان الإيطالي قد أكمل صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، من تشيلسي، وسمح النادي اللندني لنيكولاس جاكسون بالسفر لإجراء الفحص الطبي في بايرن ميونيخ.

وسحب تشيلسي تصريح مهاجمه جاكسون للخضوع للفحص الطبي، كما تواصل في الوقت نفسه مع سبورتينج لشبونة من أجل التعاقد مع المهاجم كونراد هاردر، وبدأت المواجهة بين الناديين، حيث طلب تشيلسي من بايرن تقديم عرض دائم لتمويل صفقة هاردر، في غضون ذلك رفض أتالانتا عرضاً من بايرن لضم البديل أديمولا لوكمان.

وفي النهاية، رفض هاردر الانضمام إلى تشيلسي، لينضم إلى لايبزيج الألماني، حيث سيكون لديه دوراً أكبر في الفريق، وفي هذه الأثناء، انتقل تشيلسي إلى الخطة البديلة، حيث مكث جاكسون في فندق بميونيخ طوال الليل، وبدأ النادي اللندني في السعي للحصول على اتفاق لاستعادة مارك جويو، من فترة إعارته إلى سندرلاند.

ووافق سندرلاند على مضض على إعادة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ثم أُجبر على دخول السوق للتعاقد مع بريان بروبي، من أياكس الهولندي، وهذا يعني أن آياكس كان بحاجة إلى بديل، حيث تحرك للتوقيع مع كاسبر دولبيرج من أندرلخت البلجيكي، الذي كان هدفاً لنادي سيلتيك الاسكتلندي.

وبحث سيلتيك - الذي افتقد دولبيرج - عن خيارات هجومية متعددة في مساء يوم الموعد النهائي، وكاد أن يكمل الدائرة بتحرك متأخر للتعاقد مع ديفيد فوفانا، لاعب تشيلسي، واختار فوفانا الانتقال إلى تشارلتون الإنجليزي، لكن الصفقة فشلت في النهاية. وارتبط اسم سيلتيك بالنيجيري كيليتشي إيهيناتشو، الذي انتهى عقده مع إشبيلية، بعد موافقته على إنهاء عقده.

وأصبح تشيلسي منشغلاً للغاية في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، في محاولة لإتمام نحو 10 صفقات خلال فترة قصيرة من الزمن، وانضم فاكوندو بونانوتي على سبيل الإعارة من برايتون مقابل مليوني جنيه إسترليني، وذهب الظهير الأيسر بن تشيلويل إلى نادي ستراسبورج الشريك، وانضم أليكس ماتوس إلى شيفيلد يونايتد مقابل مليوني إسترليني، وانضم المهاجم دونيل ماكنيلي إلى نوتنجهام فورست.

كما أعير لاعبو الأكاديمية عمري كيليمان، وجيمي جاي مورجان وروني ستاتر، فيما أُلغي انتقال إيشي سامويلز سميث إلى ستراسبورج، وأعير بعد ذلك إلى سوانزي سيتي، وفشل خروج رحيم ستيرلينج، وأكسيل ديساسي، وفوفانا، حيث بقى الثلاثي في تشيلسي، رغم موافقة الأخير على الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى تشارلتون.

وفي نهاية نافذة الانتقالات الصيفية، كان تشيلسي قد حقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز من مبيعات اللاعبين بأكثر من 288 مليون جنيه إسترليني.