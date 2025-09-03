الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تأثير الدومينو».. إصابة ديلاب تقلب الميركاتو الصيفي في أوروبا!

«تأثير الدومينو».. إصابة ديلاب تقلب الميركاتو الصيفي في أوروبا!
3 سبتمبر 2025 13:15

معتز الشامي (أبوظبي)
لم تؤثر الإصابة المفاجئة التي تعرض لها المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب في العضلة الخلفية على تشيلسي فحسب، بل أدت تفاعل متسلسل كـ«تأثير الدومينو» في سوق الانتقالات الصيفية 2025 بأوروبا، وكان ميلان الإيطالي قد أكمل صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، من تشيلسي، وسمح النادي اللندني لنيكولاس جاكسون بالسفر لإجراء الفحص الطبي في بايرن ميونيخ.
وسحب تشيلسي تصريح مهاجمه جاكسون للخضوع للفحص الطبي، كما تواصل في الوقت نفسه مع سبورتينج لشبونة من أجل التعاقد مع المهاجم كونراد هاردر، وبدأت المواجهة بين الناديين، حيث طلب تشيلسي من بايرن تقديم عرض دائم لتمويل صفقة هاردر، في غضون ذلك رفض أتالانتا عرضاً من بايرن لضم البديل أديمولا لوكمان.
وفي النهاية، رفض هاردر الانضمام إلى تشيلسي، لينضم إلى لايبزيج الألماني، حيث سيكون لديه دوراً أكبر في الفريق، وفي هذه الأثناء، انتقل تشيلسي إلى الخطة البديلة، حيث مكث جاكسون في فندق بميونيخ طوال الليل، وبدأ النادي اللندني في السعي للحصول على اتفاق لاستعادة مارك جويو، من فترة إعارته إلى سندرلاند.
ووافق سندرلاند على مضض على إعادة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ثم أُجبر على دخول السوق للتعاقد مع بريان بروبي، من أياكس الهولندي، وهذا يعني أن آياكس كان بحاجة إلى بديل، حيث تحرك للتوقيع مع كاسبر دولبيرج من أندرلخت البلجيكي، الذي كان هدفاً لنادي سيلتيك الاسكتلندي.
وبحث سيلتيك - الذي افتقد دولبيرج - عن خيارات هجومية متعددة في مساء يوم الموعد النهائي، وكاد أن يكمل الدائرة بتحرك متأخر للتعاقد مع ديفيد فوفانا، لاعب تشيلسي، واختار فوفانا الانتقال إلى تشارلتون الإنجليزي، لكن الصفقة فشلت في النهاية. وارتبط اسم سيلتيك بالنيجيري كيليتشي إيهيناتشو، الذي انتهى عقده مع إشبيلية، بعد موافقته على إنهاء عقده.
وأصبح تشيلسي منشغلاً للغاية في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، في محاولة لإتمام نحو 10 صفقات خلال فترة قصيرة من الزمن، وانضم فاكوندو بونانوتي على سبيل الإعارة من برايتون مقابل مليوني جنيه إسترليني، وذهب الظهير الأيسر بن تشيلويل إلى نادي ستراسبورج الشريك، وانضم أليكس ماتوس إلى شيفيلد يونايتد مقابل مليوني إسترليني، وانضم المهاجم دونيل ماكنيلي إلى نوتنجهام فورست.
كما أعير لاعبو الأكاديمية عمري كيليمان، وجيمي جاي مورجان وروني ستاتر، فيما أُلغي انتقال إيشي سامويلز سميث إلى ستراسبورج، وأعير بعد ذلك إلى سوانزي سيتي، وفشل خروج رحيم ستيرلينج، وأكسيل ديساسي، وفوفانا، حيث بقى الثلاثي في تشيلسي، رغم موافقة الأخير على الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى تشارلتون.
وفي نهاية نافذة الانتقالات الصيفية، كان تشيلسي قد حقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز من مبيعات اللاعبين بأكثر من 288 مليون جنيه إسترليني.

 

أخبار ذات صلة
نقل المباريات خارج أوروبا.. بين الخطط «السخيفة» و«الخيانة»
مفاجأة.. ميلان يهمش إبراهيموفيتش في الميركاتو الصيفي
تشيلسي
ميلان
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©