أبرزها رونالدينيو وليفاندوفسكي.. أكبر الصفقات الضائعة في تاريخ «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

انهارت صفقة انتقال مارك جويهي إلى ليفربول في نهاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، لتسجل أكبر عملية انتقال منهار في 2025، ومع تبقي عام واحد فقط على انتهاء عقده مع كريستال بالاس، وافق النادي على بيعه إلى ليفربول مقابل 35 مليون إسترليني، بشرط أن يتمكنوا من التعاقد مع بديل، وبدا أن كل شيء قد اكتمل من جانب ليفربول وجويهي، لكن بالاس أفسد الصفقة بعد عدم تمكنه من التعاقد مع بديله في الوقت المناسب.

من الفشل في اجتياز الفحص الطبي إلى عدم تقديم المستندات في الوقت المحدد، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فشل عملية الانتقال عند العقبة الأخيرة، فما هي أكثر صفقات الانتقالات المنهارة إثارة للصدمة على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

1- ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد

تسبب عطل أصاب شبكة الإنترنت في اليوم الأخير من الانتقالات في فشل صفقة انتقال دي خيا إلى ريال مدريد في 2015، وكان الإسباني هو أفضل حارس مرمى في عالم كرة القدم في ذلك الوقت، وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع يونايتد لتوقيعه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن هذه الخطوة انهارت عند العقبة الأخيرة بسبب عطل في جهاز الفاكس، ما أدى إلى عدم تقديم أوراقه في الموعد المحدد، وتبادل الناديان اللوم على بعضهما في فشل الصفقة، وانتهى الأمر بالبقاء في يونايتد لمدة 8 سنوات أخرى.

2- روبرت ليفاندوفسكي إلى بلاكبيرن

في عام 2010، كان ليفاندوفسكي على وشك الانضمام إلى بلاكبيرن روفرز مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، حتى فشلت الصفقة بسبب بركان آيسلندا، وفي ظل وجود سحابة من الرماد فوق شمال أوروبا، لم يتمكن ليفاندوفسكي من السفر إلى إنجلترا لاستكمال الفحص الطبي، وتم إلغاء الصفقة في وقت لاحق، لكنه في النهاية وقع لبوروسيا دورتموند بدلاً منا.

3- رونالدينيو إلى مانشستر يونايتد

كان رونالدينيو ليصبح نجماً لامعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان قريباً من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، بينما كان يونايتد يتطلع إلى استبدال ديفيد بيكهام، دخل في مفاوضات مع رونالدينيو، الذي كان يلعب في صفوف باريس سان جيرمان في ذلك الوقت، ومع ذلك، نجح برشلونة في التغلب على يونايتد في الحصول على توقيعه، حيث كان الطقس في إسبانيا أحد الأسباب التي تم ذكرها لانضمامه إلى النادي الإسباني، وقال رونالدينيو بعد انتقاله: «أفضل أسلوب الحياة في برشلونة، والمناخ أيضاً. أما مانشستر، فالمناخ فيها ليس جيداً».

4- زلاتان إبراهيموفيتش إلى أرسنال

كان إبراهيموفيتش على وشك التوقيع مع أرسنال عندما كان مراهقاً، لكن الصفقة فشلت بعد مقابلة النجم السويدي لمدرب «الجانرز» الأسطوري وقتها أرسين فينجر في مكتبه، ويقول إبراهيموفيتش: «طلب مني الحضور لاختبار لمدة أسبوعين. كان كل شيء على ما يرام حتى طلب مني الحضور. وقتها لم أكن شيئاً يذكر، لكن قلت له: أنا لا أجري تجارب. إما أن تريدني أو لا تريدني».

5- إيمانويل أديبايور إلى أستون فيلا

في عام 2015، اتفق أستون فيلا مع توتنهام على ضم أديبايور، لكن الصفقة لم تبرم لسبب غريب، وبعد اجتيازه الفحص الطبي، ووقع تقريباً على الأوراق، هناك حتى صورة له بالقميص، لكن السبب في عدم توقيعه هو أنه حلم بأنه يتخذ القرار الخاطئ، حيث «أخبرته قوة أعلى أنه اتخذ قراراً خاطئاً بالانتقال إلى أستون فيلا، لذلك لم يظهر في اليوم التالي».