18 لاعباً بقائمة «سفراء دوري أدنوك» في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل بصمات «دوري أدنوك للمحترفين» على الساحة الدولية مع انطلاق أيام الفيفا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري، بعدما استدعت المنتخبات الوطنية نحو 18 لاعباً من نجوم أنديتنا من اللاعبين الأجانب، ليواصل الدوري الإماراتي تأكيد حضوره كوجهة مفضلة لأسماء لامعة، تمثل بلدانها في مختلف الاستحقاقات القارية والعالمية.

في الجزيرة، حجز المصري إبراهيم عادل مكانه في قائمة المنتخب الأول لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما تم استدعاء زميله محمد النني لقائمة المنتخب المصري الثاني المشارك في كأس العرب 2025، ما يعكس ثقة الجهاز الفني المصري في ثنائي «فخر أبوظبي».

أما العين، فيمثله أربعة لاعبين على المستوى الدولي، يتقدمهم التوجولي لابا كودجو، إضافة إلى المصري رامي ربيعة، والكوري الجنوبي بارك يونج وو، والباراجوياني أليخاندرو روميرو «كاكو»، ما يبرز التنوع الكبير في قائمة «الزعيم» التي تضم لاعبين من قارات مختلفة.

وفي بني ياس، نال أكمل موزغوفوي شرف تمثيل منتخب أوزبكستان، بينما يضم دبا ثلاثة أسماء بارزة مع منتخباتها، هم الأوزبكي عبدالله ييف، والأردني محمود المرضي، والعراقي مهند علي «ميمي»، ما يمنح «النواخذة» حضوراً مميزاً في المحافل الدولية.

من جانبه، يستعد فراس بالعربي نجم الشارقة لقيادة منتخب تونس في مواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات المونديال، فيما انضم الألباني ري ماناج لقائمة منتخب بلاده، إلى جانب مواطنه فيتا فيتاي مع منتخب تحت 21 عاماً، ليغادر الثلاثي عقب مباراة فريقه أمام دبا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعلى صعيد آخر، يشكّل الحضور الإيراني علامة فارقة، حيث خاض منتخب إيران بقيادة المدرب أمير قلانوفاي مباراته الأولى أمام أفغانستان، على أن يلتقي الهند وطاجيكستان، مع وجود رباعي دورينا محمد رسول قرباني (الوحدة)، وسامان قدوس ومحمد مهدي محبي وشهريار موغانلو (اتحاد كلباء).

وفي المقابل، يغيب عن القائمة الإيرانية الثلاثي سعيد عزت الله (اتحاد كلباء) وسردار أزمون (شباب الأهلي) ومهدي قائدي (النصر) بداعي الإصابة.

أما في منتخب أوزبكستان، فقد استدعي أيضاً عزيز جانييف لاعب البطائح بجانب موزغوفوي لاعب «السماوي»، في حين يواصل بارك يونج وو (العين) تمثيله لمنتخب كوريا الجنوبية الذي يستعد لمواجهتين وديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك ضمن تحضيرات «محاربي التايجوك».

وبذلك، يؤكد دوري أدنوك للمحترفين دوره كمحطة رئيسية لتجهيز اللاعبين الأجانب، وتقديمهم في أفضل صورة لمنتخبات بلدانهم، الأمر الذي يعزز من قيمة البطولة ومكانتها في المشهدين الكرويين الآسيوي والعالمي.