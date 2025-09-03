اللاعب رقم 11.. دوناروما يكتب تاريخاً جديداً للطليان في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما المنضم لمانشستر سيتي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات، اللاعب الإيطالي رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاءت الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن قرر المدرب لويس إنريكي الاستغناء عن خدمات الحارس الإيطالي، رغم تألقه الكبير الموسم الماضي ومساهمته البارزة في فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث أنقذ الفريق في مواجهات صعبة أمام ليفربول وآرسنال. وأصر إنريكي على التعاقد مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من ليل، ليُفتح الباب أمام رحيل دوناروما.

واستغل مانشستر سيتي الفرصة سريعاً، خاصة بعد رحيل حارسه البرازيلي إديرسون إلى فناربخشه التركي، ليجد جوارديولا في دوناروما الخيار الأنسب لقيادة خط الدفاع من الخلف، بفضل خبرته الدولية وحضوره القوي في منطقة الجزاء.

ويُعد دوناروما واحداً من خمسة وجوه إيطالية جديدة في البريميرليج هذا الموسم، حيث انتقل دييجو كوبولا إلى برايتون قادماً من فيرونا، وجيوفاني ليوني إلى ليفربول، ونيكولو سافونا إلى نوتنجهام فورست، إضافة إلى عودة ويلفريد جنونتو مع صعود ليدز يونايتد.

أما بقية الإيطاليين المتواجدين في الدوري فهم: ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، فيديريكو كييزا (ليفربول)، مايكل كايودي (برينتفورد)، ساندرو تونالي (نيوكاسل)، إلى جانب ثنائي توتنهام دستيني أودوجي وجولييلمو فيكاريو.

وبهذا الانتقال، لا يعزز دوناروما فقط مكانة الإيطاليين في البريميرليج، بل يفتح أيضاً صفحة جديدة في مسيرته الكروية، مع طموح كبير لأن يكون عنصراً حاسماً في مشروع مانشستر سيتي الباحث عن الحفاظ على هيمنته المحلية والقارية.