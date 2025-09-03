يوفنتوس يغري «جوهرة تركيا» ضد إغراءات أرسنال وتشيلسي

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل نادي يوفنتوس مساعيه لتأمين مستقبل نجمه الشاب كينان يلدز، حيث كشفت صحيفة «توتوسبورت» أن إدارة «السيدة العجوز» تستعد لعقد اجتماع جديد مع والد اللاعب، إنجين يلدز، لحسم مصيره وربطه بالنادي لأطول فترة ممكنة، بين مباراتي الفريق أمام إنتر (13 سبتمبر) وبروسيا دورتموند (16 سبتمبر) الجاري، على ملعب أليانز ستاديوم.

ويرتبط اللاعب التركي الدولي، البالغ من العمر 20 عاماً حالياً، بعقد يمتد حتى صيف 2029، لكن يوفنتوس يخطط لتمديده حتى 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2031، ويأتي هذا التحرك، بعد رفض النادي في يونيو الماضي عروضاً مغرية من أرسنال وتشيلسي، حيث أكدت الإدارة أن يلدز «غير معروض للبيع بأي ثمن»

أما عن تفاصيل العرض الجديد من اليوفي، فبحسب التقارير، ينص العقد الجديد على رفع راتب يلدز من 1.5 مليون يورو سنوياً حالياً إلى 3.5 مليون على الأقل، مع زيادات تدريجية قد تصل إلى 4 – 5 ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافآت.

وبذلك يصبح اللاعب من بين الأعلى أجراً في الفريق بعد دوسان فلاهوفيتش (12 مليون يورو في العام الأخير من عقده)، وجليسون بريمير وجوناثان ديفيد (نحو 6 ملايين يورو سنوياً).

وعن أرقام يلدز مع يوفنتوس، فقد خطف اللاعب الأنظار في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، وتميز بسرعته ومهاراته الفردية، حيث تجاوزت نسبة نجاحه في المراوغات 57%، كما بلغ متوسط تسديداته 1.6 في المباراة الواحدة، وهذه الأرقام جعلته أحد أهم المواهب الصاعدة في إيطاليا، بل وأحد الأوراق الهجومية الحاسمة في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري.

ويرى مسؤولو «البيانكونيري» أن يلدز سيكون أحد أعمدة المشروع الرياضي للفريق في السنوات القادمة، خاصة مع سياسة النادي بالاعتماد على المواهب الشابة بجانب النجوم الكبار، ومع تجديد عقده حتى 2030 سيبعث برسالة واضحة إلى الأندية الأوروبية الكبرى أن مستقبل اللاعب مرسوم في تورينو، وأن يوفنتوس لن يفرط بسهولة في «جوهرة تركيا» الجديدة.