الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يغري «جوهرة تركيا» ضد إغراءات أرسنال وتشيلسي

يوفنتوس يغري «جوهرة تركيا» ضد إغراءات أرسنال وتشيلسي
3 سبتمبر 2025 14:34

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«تأثير الدومينو».. إصابة ديلاب تقلب الميركاتو الصيفي في أوروبا!
ميلان على قمة الإنفاق بين أندية «الكالتشيو»

يواصل نادي يوفنتوس مساعيه لتأمين مستقبل نجمه الشاب كينان يلدز، حيث كشفت صحيفة «توتوسبورت» أن إدارة «السيدة العجوز» تستعد لعقد اجتماع جديد مع والد اللاعب، إنجين يلدز، لحسم مصيره وربطه بالنادي لأطول فترة ممكنة، بين مباراتي الفريق أمام إنتر (13 سبتمبر) وبروسيا دورتموند (16 سبتمبر) الجاري، على ملعب أليانز ستاديوم.
ويرتبط اللاعب التركي الدولي، البالغ من العمر 20 عاماً حالياً، بعقد يمتد حتى صيف 2029، لكن يوفنتوس يخطط لتمديده حتى 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2031، ويأتي هذا التحرك، بعد رفض النادي في يونيو الماضي عروضاً مغرية من أرسنال وتشيلسي، حيث أكدت الإدارة أن يلدز «غير معروض للبيع بأي ثمن»
أما عن تفاصيل العرض الجديد من اليوفي، فبحسب التقارير، ينص العقد الجديد على رفع راتب يلدز من 1.5 مليون يورو سنوياً حالياً إلى 3.5 مليون على الأقل، مع زيادات تدريجية قد تصل إلى 4 – 5 ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافآت. 
وبذلك يصبح اللاعب من بين الأعلى أجراً في الفريق بعد دوسان فلاهوفيتش (12 مليون يورو في العام الأخير من عقده)، وجليسون بريمير وجوناثان ديفيد (نحو 6 ملايين يورو سنوياً).
وعن أرقام يلدز مع يوفنتوس، فقد خطف اللاعب الأنظار في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، وتميز بسرعته ومهاراته الفردية، حيث تجاوزت نسبة نجاحه في المراوغات 57%، كما بلغ متوسط تسديداته 1.6 في المباراة الواحدة، وهذه الأرقام جعلته أحد أهم المواهب الصاعدة في إيطاليا، بل وأحد الأوراق الهجومية الحاسمة في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري.
ويرى مسؤولو «البيانكونيري» أن يلدز سيكون أحد أعمدة المشروع الرياضي للفريق في السنوات القادمة، خاصة مع سياسة النادي بالاعتماد على المواهب الشابة بجانب النجوم الكبار، ومع تجديد عقده حتى 2030 سيبعث برسالة واضحة إلى الأندية الأوروبية الكبرى أن مستقبل اللاعب مرسوم في تورينو، وأن يوفنتوس لن يفرط بسهولة في «جوهرة تركيا» الجديدة.

 

يوفنتوس
تشيلسي
أرسنال
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©