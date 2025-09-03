الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة

6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
3 سبتمبر 2025 16:00

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منصب مدير الفريق في دورينا.. «نيو لوك» بالنجوم القدامى
الوحدة وعجمان.. «تأجيل الحسم»

يخوض فريق الوحدة 6 مباريات خلال شهر سبتمبر الجاري، وتحديداً في الفترة من السادس وحتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، أي ما يعني أن «العنابي» سوف يخوض خلال 24 يوماً نحو 6 مباريات، بواقع مباراة كل أربعة أيام، الأمر الذي يجعل من شهر سبتمبر الأصعب على الفريق في الفترة الراهنة.
خوض الوحدة ست مباريات، خلال هذه الفترة القصيرة، جعل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مورايس يعد برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبين، لتجنب حدوث حالة من الإرهاق البدني، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته الأمر، الذي يعني إمكانية تعرض اللاعبين للإصابات.
ويلعب الوحدة أمام عجمان السبت المقبل في لقاء العودة بالدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويعود «أصحاب السعادة» إلى مواجهات الدوري في الحادي عشر من الشهر الجاري، بلقاء يجمع الفريق باتحاد كلباء في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، ويخوض الفريق ثالث المواجهات هذا الشهر بلقاء اتحاد جدة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وذلك يوم الخامس عشر من الشهر الجاري أي بعد مواجهة كلباء بثلاثة أيام فقط، فيما سيخوض الوحدة مباراة الظفرة في الدوري في التاسع عشر من الشهر نفسه أي بعد ثلاثة أيام أيضاً، ثم تأتي مواجهة ديربي أبوظبي أمام الجزيرة في الربع والعشرين من سبتمبر الجاري، وسوف تكون آخر لقاءات الوحدة هذا الشهر أمام نادي تراكتور الإيراني ضمن منافسات دوري النخبة الآسيوي يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً للقاء عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل يومي، تحت قيادة البرتغالي مورايس، دون وجود أي غيابات ضمن صفوفه.
ويحتل الوحدة المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على عجمان في الجولة الأولى وتعادل أمام شباب الأهلي من دون أهداف.

الوحدة
اتحاد جدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©