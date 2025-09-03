6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض فريق الوحدة 6 مباريات خلال شهر سبتمبر الجاري، وتحديداً في الفترة من السادس وحتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، أي ما يعني أن «العنابي» سوف يخوض خلال 24 يوماً نحو 6 مباريات، بواقع مباراة كل أربعة أيام، الأمر الذي يجعل من شهر سبتمبر الأصعب على الفريق في الفترة الراهنة.

خوض الوحدة ست مباريات، خلال هذه الفترة القصيرة، جعل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مورايس يعد برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبين، لتجنب حدوث حالة من الإرهاق البدني، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته الأمر، الذي يعني إمكانية تعرض اللاعبين للإصابات.

ويلعب الوحدة أمام عجمان السبت المقبل في لقاء العودة بالدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويعود «أصحاب السعادة» إلى مواجهات الدوري في الحادي عشر من الشهر الجاري، بلقاء يجمع الفريق باتحاد كلباء في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، ويخوض الفريق ثالث المواجهات هذا الشهر بلقاء اتحاد جدة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وذلك يوم الخامس عشر من الشهر الجاري أي بعد مواجهة كلباء بثلاثة أيام فقط، فيما سيخوض الوحدة مباراة الظفرة في الدوري في التاسع عشر من الشهر نفسه أي بعد ثلاثة أيام أيضاً، ثم تأتي مواجهة ديربي أبوظبي أمام الجزيرة في الربع والعشرين من سبتمبر الجاري، وسوف تكون آخر لقاءات الوحدة هذا الشهر أمام نادي تراكتور الإيراني ضمن منافسات دوري النخبة الآسيوي يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً للقاء عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل يومي، تحت قيادة البرتغالي مورايس، دون وجود أي غيابات ضمن صفوفه.

ويحتل الوحدة المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على عجمان في الجولة الأولى وتعادل أمام شباب الأهلي من دون أهداف.