العين يستعين بالمراحل السنية لتعويض غياب «الأساسيين»

معتز الشامي (أبوظبي)

استعان الجهاز الفني للفريق الأول بنادي العين بقيادة فلاديمير إيفيتش، بضم العديد من الوجوه الصاعدة من فرق المراحل السنية «الشباب وفريق تحت 23 عاماً»، وذلك لسد الثغرات الفنية في قائمة الفريق، الذي يستعد للقاء الإياب المصيري للدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام كلباء السبت المقبل.

واستدعى إيفيتش 6 عناصر من الشباب، وهم: مامي نيانج «18 عاماً» في مركز الهجوم، ويوسف سليمان «17 عاماً» في مركز الجناح، بالإضافة للمدافعين، خليفة المزروعي، حميد محمد، وخالد علي، وهوب يوسف.

وكان الزعيم قد أنهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مباراة شارك فيها بالقوة الضاربة، قبل مرحلة التوقف الدولي في أيام الفيفا، ليغيب عن الفريق 10 عناصر أساسية في تشكيلته، ما يعني غياب الفريق الأساسي، مع انضمام كل من خالد عيسى، كوامي، إيريك، للمنتخب الوطني، وحازم محمد للمنتخب الأولمبي، بالإضافة للاعبين الدوليين الذين غادروا للالتحاق بمعسكرات بلادهم وهم، لابا، كاكو، رامي ربيعة، بارك يونج، إضافة إلى غياب كل من سفيان رحيمي ويحيى نادر بداعي الإصابة.

وسيتواجد في مباراة كلباء المقبلة من التشكيلة الأساسية للعين، كل من ماتيوس بالاسيوس ومارسيل راتنيك وعبد الكريم تراوري وأديس ياسسيتش، بالإضافة للبدلاء المتوقع حصولهم على فرصة اللعب أساسياً وهم، رافا رودريجز، يحيى بن خالق، حسين رحيمي، ومحمد عباس.

وتعد مباراة كلباء مصيرية للفريق الذي يعاني من غيابات ضخمة قد تؤثر على الأداء، حيث يرغب النادي الحفاظ علي فرصه في الفوز باللقب وعدم الخروج المبكر من أول بطولة له هذا الموسم، وبالتالي سيكون الشعار الأهم هو ضرورة القتال في الملعب أمام كلباء مكتمل الصفوف، لمواصلة السير في البطولة والتأهل إلى ربع النهائي، حيث يحتاج العين للفوز ولا شيء غيره لتحقيق ذلك.