6 من قضاة ملاعب الإمارات يشاركون في تصفيات «آسيا تحت 23 عاماً»

6 من قضاة ملاعب الإمارات يشاركون في تصفيات «آسيا تحت 23 عاماً»
3 سبتمبر 2025 15:20


دبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة عن اختيار الاتحاد الآسيوي 6 من قضاة ملاعب الإمارات لإدارة المباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وتنطلق التصفيات اليوم وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، بمشاركة 44 منتخباً قارياً. وتم اختيار حكام الساحة، يحيي علي الملا، وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، والحكام المساعدين سعيد راشد المرزوقي، وعلي راشد النعيمي، وياسر سبيل، لإدارة المباريات التي تستضيفها دول طاجيكستان، وميانمار، وتايلاند على الترتيب.

«الأبيض الأولمبي» يكتب التاريخ بـ«القياسية 13» في شباك جوام
«الأبيض الأولمبي» يبدأ مشوار التصفيات بمواجهة جوام غداً

وتستضيف طاجيكستان مباريات المجموعة الحادية عشرة التي تضم معها منتخبات سوريا، والفلبين، ونيبال، فيما تستضيف ميانمار مباريات المجموعة الثانية وتضم معها منتخبات اليابان، والكويت، وأفغانستان. وتستضيف تايلاند مباريات المجموعة السادسة التي تضم معها منتخبات ماليزيا، ولبنان، ومنغوليا.

كأس آسيا تحت 23 عاماً
المنتخب الأولمبي
اتحاد الكرة
كرة الإمارات
