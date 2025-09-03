منتخبنا يخوض «التجربة السورية» استعداداً للتصفيات المونديالية



معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض منتخبنا الوطني تجربة دولية ودية هامة أمام نظيره السوري عند الثامنة مساء الغد، على استاد زعبيل بنادي الوصل، للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً لخوض غمار تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تقام في الدوحة منتصف أكتوبر المقبل، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبنا الوطني وكل من قطر وعمان.

وتقام مبارياتها بنظام البطولة المجمعة، بحيث يلعب «الأبيض» أمام عمان يوم 11 أكتوبر ثم قطر البلد المستضيف يوم 14 من نفس الشهر، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يصعد الوصيف للمرحلة الخامسة للتصفية في الملحق الآسيوي.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، قد استدعى 28 لاعباً للتجمع الحالي وهم خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني، في حراسة المرمى، وإيريك، ساشا، كوامي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبين فيليب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، وزايد العامري للدفاع، وعلي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، جاستون سواريز، محمد عبد الباسط، نيوكلاء خيمنيز، عبدالله رمضان، يحيى نادر، فابيو ليما، كايو لوكاس للوسط، ومحمد عوض الله، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو للهجوم، وشهد المعسكر استدعاء الجهاز الفني بقيادة كوزمين 4 لاعبين للمرة الأولى، وهم زايد سلطان، محمد عبدالباسط، محمد عوض الله، المحترف بالدوري البولندي الذي انتظم في التدريبات رسمياً مطلع سبتمبر الجاري، وأيضا الحارس فهد الظنحاني.

وطالب الروماني كوزمين من جميع اللاعبين بضرورة التمسك بالفرصة، والقتال داخل الملعب، من أجل دخول التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن تجربة سوريا هي الودية الدولية الأولى للمنتخب تحت إشراف الجهاز الفني الحالي، الذي تولى المسؤولية مايو الماضي، فضلاً عن كونها الأولى في التجمع الحالي، قبل التجربة الثانية والأخيرة 8 الجاري أمام الأحمر البحريني، حيث يسعى كوزمين إلى البحث عن هوية فنية مناسبة لأداء المنتخب في التصفيات الآسيوية، بالإضافة لإيجاد التفاهم والتجانس اللازم بين أكثر من 20 لاعباً على الأقل خلال المرحلة الحالية.

وفضّل كوزمين أن يخوض تجربتين دوليتين فقط في سبتمبر، مع مدارس كروية قريبة من أداء منتخبي عمان وقطر، لرفع كفاءة الأداء الفردي والجماعي والوصول للتوليفة الأنسب التي ستخوض غمار تصفيات المرحلة الرابعة أكتوبر المقبل، والاستقرار على تشكيلة أساسية قادرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني داخل الملعب، وبالتالي ستكون «التجربة السورية» بمثابة فرصة كبيرة أمام اللاعبين لتقديم الأفضل.

من جانبه أبدى كايو لوكاس، مهاجم منتخبنا الوطني، سعادته بدخول تشكيلة «الأبيض» في التجمع الحالي، مشيداً بأجواء التحضيرات، وبحالة الجدية والالتزام بين جميع اللاعبين، وأوضح أن كل لاعب يسعى لإظهار أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن حلم الوصول للمونديال يداعب جميع اللاعبين بالفعل.

وأضاف: «أنا وباقي زملائي نبذل كل ما لدينا في التدريبات وبقوة من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن في المباريات سواء ودية أو رسمية، حيث سنأخذ طابع مباراتي سوريا والبحرين، بروح المباريات الرسمية، خصوصاً أن فرصة تأهل الأبيض للمحفل العالمي ستكون حاضرة، وتحتاج إلى أداء وروح قتالية عالية في الملعب بشكل عام».

وفيما يتعلق بخوض معسكر المنتخب تحت قيادة الروماني كوزمين مدربه في الشارقة سابقاً آخر موسمين قال: «بالنسبة لي، الأمر سهل تماماً، فكوزمين مدرب يعرف قدرات جميع اللاعبين ويستطيع إخراج أفضل ما لديهم، وهو ما يجعل روح الفريق الواحد حاضرة بين الجميع، وكلنا لدينا هدف الآن، نسعى إلى تحقيقه، وهو الوصول لمونديال 2026».