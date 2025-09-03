تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»



باريس (رويترز)

دعا جول كوندي، مدافع منتخب فرنسا، المسؤولين عن كرة القدم إلى إعادة تقييم جدول المباريات المزدحم، محذراً من تأثيره وخطورته على اللاعبين.

وفي حديثه في مستهل مشوار فرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام أوكرانيا وآيسلندا، قال كوندي إن جدول المباريات الذي يزداد ازدحاماً يؤثر سلباً على اللاعبين.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين. هناك عائلات. أفكر أيضاً في جميع الأشخاص الذين يعملون حول كرة القدم والذين يكونون أحياناً ضحايا هذه الوتيرة التي لا هوادة فيها»، وستواجه فرنسا منتخب أوكرانيا في بولندا يوم الجمعة وآيسلندا في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يشارك كوندي، الذي يلعب في صفوف برشلونة، في بطولة كأس العالم الموسعة للأندية هذا العام، والتي امتدت من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، لكن اللاعب (26 عاماً) ألمح إلى تأثير البطولة على الموسم المزدحم بالفعل.

وانسحب ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي ووليام ساليبا لاعب أرسنال من تشكيلة فرنسا للمباراتين بسبب الإصابة، بينما غاب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان عن تدريبات، أمس الثلاثاء، بسبب إصابة في الفخذ.

ولعب باريس سان جيرمان، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، 65 مباراة في موسم 2024-2025.

وقال كوندي: «في بعض الأحيان، عندما نبالغ في الأشياء، نتوقف عن تقديرها. عندما نرى الكثير من الأشياء، لا نعطيها نفس الأهمية. وهذا ما يحدث مع كرة القدم - إنه الاستهلاك المفرط».

وأضافت النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ضمت 32 فريقاً، 63 مباراة إلى جدول المباريات المزدحم بالفعل، مما أثار انتقادات من اللاعبين والأندية بسبب مخاطر الإرهاق والإصابات، وحث كوندي الجهات المسؤولة عن اللعبة على التفكير في مدى استدامة النموذج الحالي على المدى الطويل.