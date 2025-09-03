الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الاتحاد السعودي يُقيل أمينه العام على خلفية أزمة السوبر

الاتحاد السعودي يُقيل أمينه العام على خلفية أزمة السوبر
3 سبتمبر 2025 16:56

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الأمين العام إبراهيم بن سليمان القاسم، وتعيين سمير بن عبدالله المحمادي خلفاً له، وذلك في أعقاب الأحداث المرتبطة ببطولة كأس السوبر السعودي، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن القرار جاء استناداً إلى توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالبطولة، حيث عقد مجلس الإدارة اجتماعاً، تقرر فيه تفعيل دور الأمانة العامة في اللجان القضائية، بما يشمل الإشراف المباشر على أعمال أمانة السر لتلك اللجان.
وكانت بطولة كأس السوبر قد شهدت جدلاً واسعاً، بعدما ألغت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط والأخلاق المتعلق بانسحاب الهلال، لكنها في المقابل اعتبرت الفريق خاسراً أمام القادسية 0-3، وقررت استبعاده من بقية مباريات البطولة مع تغريمه 500 ألف ريال.
وفاز الأهلي بلقب السوبر للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي أُقيم بهونغ كونغ يوم 23 أغسطس.
كما أكد الاتحاد السعودي أن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي نظامي ونهائي، فيما يظل قرار لجنة الاستئناف المتعلق بالهلال قابلاً للطعن أمام مركز التحكيم السعودي.

