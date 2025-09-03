نقل المباريات خارج أوروبا.. بين الخطط «السخيفة» و«الخيانة»



لندن (رويترز)

أبدت روابط مشجعين في أوروبا اعتراضها على محاولات بعض مسابقات الدوري إقامة مباريات محلية لكرة القدم خارج البلاد وقالت اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تقوض قواعد المنافسة لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأمد. وتخطط رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإقامة مباراة بين ميلان وكومو في بيرث بأستراليا في فبراير المقبل، بينما تأمل رابطة الدوري الإسباني في نقل مباراة فياريال أمام برشلونة إلى ميامي في ديسمبر المقبل.

وأصدرت روابط المشجعين في أوروبا بياناً لاذعاً شارك في توقيعه المئات من روابط المشجعين من مختلف أنحاء القارة.

وجاء في البيان «الجهود الأخيرة لتغيير طبيعة كرة القدم الأوروبية عبر سعي الدوري الإسباني والإيطالي نقل بعض مبارياتهما إلى الولايات المتحدة وأستراليا، تعد هجوماً مباشراً على جوهر اللعبة، ترتكز كرة القدم على مجموعة من القواعد والمبادئ، وبساطة الدوريات المحلية تكمن عندما يلعب كل ناد ضد الآخر ذهاباً وإياباً، والفريق الأفضل هو من يفوز باللقب. نقل المباريات إلى خارج البلاد يُقوض هذا الركيزة الأساسية للعبة، «إن أي انحراف عن القواعد الحالية هو انحراف عن كرة القدم بهدف الترفيه والمكاسب المالية قصيرة الأمد».

ومنح الاتحادان الإيطالي والإسباني بالفعل الضوء الأخضر لرابطة الدوري في البلدين لإقامة المباريات المقترحة، لكنهما ما زالا في انتظار موافقة الاتحادين الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا).

وقالت روابط المشجعين الأوروبيين إن نقل اللاعبين والطاقم الفني والجماهير إلى بلد آخر لخوض مباراة «محلية» «يعد أمراً سخيفاً ومكلفاً» مطالبة اليويفا والفيفا برفض هذه المقترحات.

وفي الأسبوع الماضي، قال جلين ميكاليف المفوض الرياضي في الاتحاد الأوروبي إن نقل المباريات للخارج ليس ابتكاراً، بل «خيانة».

وردت رابطة الدوري الإيطالي على تصريحات ميكاليف ووصفتها بأنها «مبالغ فيها»، إذ إن الفريق سيخوض مباراة واحدة خارج البلاد من بين 380 مباراة إجمالية في الموسم، ودافع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن القرار، قائلاً إن المشجعين في كافة أنحاء العالم يستحقون مشاهدة أنديتهم في المدرجات.