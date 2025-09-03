كيف يلعب منتخب إيطاليا أول مباراة تحت قيادة جاتوزو؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد جينارو جاتوزو لقيادة المنتخب الإيطالي لأول مرة كمدير فني، عندما يواجه الفريق نظيره الإستوني، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المباراة ستكون الثالثة لإيطاليا في مشوار التصفيات، فيما يدخل جاتوزو للقاء بعد ثلاثة أيام فقط من بدء المهمة، حيث قاد حصتين تدريبيتين في مركز كوفيرتشانو، شهدتا متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الإيطالية.

وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، يفكر جاتوزو في اعتماد إحدى طريقتين في أداء «الأزوري»، وهما خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1، مع تأكيده الانتقال إلى خط دفاع رباعي، وتشير التوقعات إلى أن خط الدفاع سيضم جيوفاني دي لورينزو، ريكاردو كالافيوري، أليساندرو باستوني وفيديريكو دي ماركو.

أما في الوسط، فيبقى الغموض قائماً حول التشكيل الأنسب، إذ يمكن أن يشترك الثلاثي نيكولو باريلا، ساندرو تونالي ومانويل لوكاتيلي معاً، أو يتم الدفع بدانييل مالديني أو جياكومو راسبادوري في مركز صانع الألعاب ضمن خطة 4-2-3-1.

وفي الهجوم، يبدو أن مويس كين، مهاجم فيورنتينا، هو الأقرب لقيادة الخط الأمامي، بينما وُضع جيانلوكا سكاماكا على الهامش في تدريبات الثلاثاء، وهكذا، يدخل جاتوزو اختباره الأول وسط ترقب جماهيري كبير، بين رغبة في رؤية لمسته القتالية المعهودة على دكة البدلاء، وأمل في بداية قوية لمسيرة جديدة مع المنتخب الإيطالي.

حيث كان قد تولى مسؤولية المنتخب في يونيو، خلفاً للوتشانو سباليتي، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية أمام النرويج، ويستمر لمدة عام واحد، وسط مهمة شاقة تتمثل في استعادة مكان إيطاليا في كأس العالم بعد فشلها في النسختين السابقتين، وستكون تجربة إستونيا، بمثابة اختبار داخل الملعب، حيث يسعى المدرب المعروف بروحه القتالية إلى بث روح العائلة والانضباط بين اللاعبين، وتمهيد طريق عودتهم إلى منصات التتويج الدولية.