الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيف يلعب منتخب إيطاليا أول مباراة تحت قيادة جاتوزو؟

كيف يلعب منتخب إيطاليا أول مباراة تحت قيادة جاتوزو؟
3 سبتمبر 2025 17:34


معتز الشامي (أبوظبي)
يستعد جينارو جاتوزو لقيادة المنتخب الإيطالي لأول مرة كمدير فني، عندما يواجه الفريق نظيره الإستوني، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المباراة ستكون الثالثة لإيطاليا في مشوار التصفيات، فيما يدخل جاتوزو للقاء بعد ثلاثة أيام فقط من بدء المهمة، حيث قاد حصتين تدريبيتين في مركز كوفيرتشانو، شهدتا متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الإيطالية.
وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، يفكر جاتوزو في اعتماد إحدى طريقتين في أداء «الأزوري»، وهما خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1، مع تأكيده الانتقال إلى خط دفاع رباعي، وتشير التوقعات إلى أن خط الدفاع سيضم جيوفاني دي لورينزو، ريكاردو كالافيوري، أليساندرو باستوني وفيديريكو دي ماركو.
أما في الوسط، فيبقى الغموض قائماً حول التشكيل الأنسب، إذ يمكن أن يشترك الثلاثي نيكولو باريلا، ساندرو تونالي ومانويل لوكاتيلي معاً، أو يتم الدفع بدانييل مالديني أو جياكومو راسبادوري في مركز صانع الألعاب ضمن خطة 4-2-3-1.
وفي الهجوم، يبدو أن مويس كين، مهاجم فيورنتينا، هو الأقرب لقيادة الخط الأمامي، بينما وُضع جيانلوكا سكاماكا على الهامش في تدريبات الثلاثاء، وهكذا، يدخل جاتوزو اختباره الأول وسط ترقب جماهيري كبير، بين رغبة في رؤية لمسته القتالية المعهودة على دكة البدلاء، وأمل في بداية قوية لمسيرة جديدة مع المنتخب الإيطالي.
حيث كان قد تولى مسؤولية المنتخب في يونيو، خلفاً للوتشانو سباليتي، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية أمام النرويج، ويستمر لمدة عام واحد، وسط مهمة شاقة تتمثل في استعادة مكان إيطاليا في كأس العالم بعد فشلها في النسختين السابقتين، وستكون تجربة إستونيا، بمثابة اختبار داخل الملعب، حيث يسعى المدرب المعروف بروحه القتالية إلى بث روح العائلة والانضباط بين اللاعبين، وتمهيد طريق عودتهم إلى منصات التتويج الدولية.

أخبار ذات صلة
دوناروما عازم على تحسين اللعب بقدمه بعد الانتقال إلى سيتي
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
منتخب إيطاليا
الآزوري
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©