عمدة ميلانو يهاجم إدارات الميلان وإنتر: يتعاملون مع كرة القدم كتجارة!



معتز الشامي (أبوظبي)

حذّر عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، من أن حقبة الرؤساء الشغوفين بكرة القدم مثل سيلفيو برلسكوني وماسيمو موراتي قد انتهت، مؤكداً أن ملاك ميلان والإنتر الحاليين يتعاملون مع اللعبة باعتبارها فرصة تجارية أكثر من كونها شغفاً، ويأتي تصريح سالا في ظل الجدل المستمر حول مستقبل ملعب سان سيرو، حيث يواصل الناديان الدفع نحو بناء ملعب جديد في نفس المنطقة، بينما يطالب العديد من الشخصيات المحلية والوطنية بترميم وتجديد ملعب «جوزيبي مياتزا» القائم بدلاً من هدمه، وفي الأثناء، يعمل ميلان والإنتر على إتمام اتفاق جديد لمواصلة استئجار الملعب من المجلس المحلي.

وقال سالا في حديثه ل«سكاي سبورت إيطاليا»، «نأمل التوصل إلى اتفاق قريباً، لكن ما يُقال عن وجود خصم مالي غير صحيح، فما يحدث ليس خصماً بل مجرد تقاسم للنفقات الناتجة عن العملية».

ويشير حديثه إلى تقارير عن استفادة الناديين من تخفيض قيمته 36 مليون يورو من أصل 197 مليون يورو، وهي التكلفة المرتبطة ببيع الأرض المقام عليها الملعب وهدمه.

وشدد العمدة على أن الوضع مختلف عن الماضي، قائلاً: «الملاك الحاليون، مثل صندوق ريدبيرد الذي يدير ميلان، وأوك تري المسيطر على إنتر، لا يملكون نفس الشغف باللعبة مثل الرؤساء السابقين، إنهم يرون كرة القدم فرصة للاستثمار أكثر من كونها عشقا».

وختم سالا حديثه قائلاً: «يمكننا أن نتحسر على حقبة موراتي وبرلسكوني كما نشاء، أرسل تحياتي لموراتي وأتمنى له الشفاء العاجل»، في إشارة إلى الرئيس التاريخي لإنتر ميلان الذي لا يزال في العناية المركزة بسبب التهاب رئوي، وسط تقارير تفيد بتحسن حالته تدريجياً.