ديوكوفيتش وألكاراز وجهاً لوجه في نصف نهائي فلاشينج ميدوز



نيويورك (أ ف ب)

بلغ الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعاً عالمياً نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بتغلبه على الأميركي الرابع تايلور فريتس 6-3 و7-5 و3-6 و6-4، ضارباً موعداً مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني والفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-4 و6-2 و6-4 الثلاثاء في منافسات اليوم العاشر من البطولة والذي شهد عبور البيلاروسية المصنفة أولى أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا الرابعة إلى الدور عينه.

وقضى المصنف أولاً سابقاً على آمال فريتس بأن يكون أول لاعب أميركي يحقق لقب فردي الرجال في إحدى بطولات الجراند سلام منذ 2003 بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات و27 دقيقة.

وحسم صاحب الألقاب الـ24 في البطولات الكبرى، الأمور بعد ارتكاب منافسه الأميركي خطأ مزدوجا على نقطة المباراة في الشوط العاشر من المجموعة الرابعة.

ولم يخف ارتياحه بعد هذا الانتصار الصعب «في مباريات من هذا النوع، بعض النقاط القليلة هي التي تحدد هوية الفائز. كانت مباراة متقاربة للغاية، وكان من الممكن أن تذهب في أي اتجاه».

وأضاف ديوكوفيتش «أعتقد أنني كنت محظوظاً جداً في إنقاذ بعض فرص الكسر الحاسمة في المجموعة الثانية. كان اللاعب الأفضل في معظم فترات المجموعتين الثانية والثالثة».

ويواجه ديوكوفيتش في نصف النهائي ألكاراز صاحب الأداء القوي في البطولة والذي احتاج فقط إلى ساعة و56 دقيقة لتخطي عقبة ليهيتشكا (21) 6-4 و6-2 و6-4.

ولم يخسر الإسباني الباحث عن لقبه الثاني في نيويورك بعد 2022 والسادس في الجراند سلام، أي مجموعة في البطولة حتى الآن، علما أنه سيخوض نصف النهائي للمرة الثالثة على ملاعب فلاشينج ميدوز والتاسعة في البطولات الأربع الكبرى.

وفي حال تمكن ألكاراز من التتويج باللقب، سيزيح الإيطالي يانيك سينر عن صدارة التصنيف، وهو أقر الثلاثاء بأنه «من الصعب عدم التفكير بالأمر. كلما أدخل أرض الملعب أحاول ألا أفكر بالأمر. إذا فكرت كثيرا بصدارة التصنيف، فأعتقد أنني سأضع نفسي تحت الكثير من الضغط ولا أريد هذا الأمر».

واستهل ألكاراس المواجهة بقوة وانتزع الشوط الأول على إرسال منافسه، في طريقه للتقدم 3-1، 4-2، 5-3، قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6-4 في 41 دقيقة.