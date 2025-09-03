«القوس والسهم» يعتمد المناصب الإدارية الجديدة

الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
3 سبتمبر 2025 21:13


الشارقة (وام)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، المناصب الجديدة في اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله للدورة الانتخابية القادمة 2024 - 2028، برئاسة هنادي خليفة الكابوري النقبي، ويضم مجلس الإدارة الجديد حميد سبت سالمين الشامسي نائباً للرئيس، ورئيساً للجنة المنتخبات ومديراً مالياً، وهند إبراهيم الحوسني أميناً عاماً ورئيساً للجنة النسائية، والدكتورة نورا سلطان المرزوقي أميناً عاماً مساعداً ورئيساً للجنة الإعلام، وفهد سالم خلفان الحمادي رئيساً للجنة الفنية، وسالم محمد علي النقبي رئيساً للجنة المسابقات.
وتتولي شيخة محمد الخاطري رئاسة لجنة الحكام، وعلي محمد بن خاتم الشامسي رئاسة لجنة الفعاليات والأنشطة الرياضية، وعبدالله محمد الخوري رئاسة لجنة التسويق والاستثمار.
وتوجهت النقبي بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة على ثقته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة 2024 - 2028، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجلس سيبذل أقصى الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع للعمل بروح الفريق الواحد، لترسيخ ريادة دولة الإمارات في المجالات الرياضية، وتبني أفضل الممارسات في الخطط والبرامج المستقبلية، وتمكين الكوادر الرياضية من الخبرة والكفاءة والتميز في كافة المجالات، وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، معربة عن تقديرها لجهود المجلس السابق برئاسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي على دوره الملموس في تطوير اللعبة، واكتشاف المواهب.

