الرياضة

«فيفا» يفرض غرامات ضخمة على الأرجنتين وألبانيا

3 سبتمبر 2025 21:45


جنيف (أ ب)
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامات مالية على ستة اتحادات وطنية، من بينها الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، بسبب إساءات عنصرية من جماهيرها خلال تصفيات المونديال في يونيو الماضي.

وكانت الدول الست التي تم اتهامها بـ«التمييز والإساءة العنصرية» هي ألبانيا، والأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وفقاً لقائمة العقوبات التي نشرها فيفا من قبل لجنته التأديبية، ولم يقدم الاتحاد تفاصيل عن أي من هذه الحالات.
وكان اتحاد الكرة الألباني قد تعرض لأكبر غرامة، بلغت 161500 فرنك سويسري (200 ألف دولار أميركي)، وذلك بسبب إدانته في سلسلة من الاتهامات خلال مباراة على أرضه ضد منتخب صربيا في 7 يونيو الماضي، والتي شملت التشويش على النشيد الوطني للمنتخب المنافس ونقل «رسالة غير لائقة لحدث رياضي».
ووقع فيفا غرامة على منتخب الأرجنتين قدرها 120 ألف فرنك سويسري (149 ألف دولار) بتهمة واحدة تتعلق بالتمييز أو الإساءة العنصرية في مباراة الفريق ضد كولومبيا في 10 يونيو الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وانتهت المباراة بين المنتخبين بالتعادل 1 / 1، كما شهد اللقاء طرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز بسبب تدخل خطير، ليقرر فيفا إيقافه مباراتين وتغريمه 5 آلاف فرنك سويسري (6200 دولار)، وكان منتخب الأرجنتين صعد بالفعل للدفاع عن لقبه العام المقبل في كأس العالم القادمة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتظهر الغرامات التي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات صرامة متجددة من جانب فيفا ضد العنصرية والتمييز منذ الدعوة العالمية في اجتماعه السنوي العام الماضي لهيئات كرة القدم لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وفرضت غرامة ضد اتحاد كرة القدم التشيلي قدرها 115 ألف فرنك سويسري (143 ألف دولار أميركي) بسبب عنصرية المشجعين خلال خسارة الفريق على ملعبه صفر / 1 أمام الأرجنتين في 5 يونيو الماضي، بينما تم تغريم كولومبيا 70 ألف فرنك سويسري (87 ألف دولار أميركي) بعد استضافتها بيرو في 6 يونيو الماضي.
ويتعين على صربيا دفع 50 ألف فرنك سويسري (62 ألف دولار) بسبب العنصرية وحوادث أخرى خلال مباراة الفريق التي أقيمت في 10 يونيو الماضي ضد أندورا، بينما تقرر تغريم البوسنة والهرسك 21 ألف فرنك سويسري (26 ألف دولار) بسبب العنصرية وجرائم أخرى خلال استضافتها سان مارينو. وفي معظم الحالات، أمر فيفا الاتحادات الأعضاء بوضع «خطة وقائية» للمباريات المستقبلية.
في قضية منفصلة من كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالولايات المتحدة في يونيو الماضي، أغلق فيفا تحقيقاً لعدم كفاية الأدلة ضد جوستافو كابرال، قائد فريق باتشوكا المكسيكي، بعد أن ادعى الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني تعرضه لإساءة عنصرية منه. وفي ذلك الوقت، نفى كابرال اتهامه بالعنصرية، مشيراً إلى أنه استخدم إهانة شائعة في بلده الأرجنتين.

فيفا
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا
