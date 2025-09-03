الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نيفيز يخلد ذكرى جوتا بارتداء قميصه مع البرتغال

نيفيز يخلد ذكرى جوتا بارتداء قميصه مع البرتغال
3 سبتمبر 2025 21:26

 

لشبونة (أ ب)
يستعد روبن نيفيز لاعب خط وسط الهلال السعودي، للظهور بالقميص رقم 21 مع منتخب البرتغال لكرة القدم، وهو القميص الذي كان يرتديه صديقه الراحل ديوجو جوتا، فيما كشف اللاعب أيضا عن وشم على ساقه اليسرى تخليدا لمهاجم ليفربول السابق الذي توفي في يوليو الماضي.
وقال نيفيز على هامش تدريبات المنتخب البرتغالي، الذي يستعد لمواجهة أرمينيا والمجر بتصفيات كأس العالم: «سأبذل أنا وباقي لاعبي المنتخب الوطني، قصارى جهدنا للإبقاء على ديوجو بيننا، في صفوف الفريق». وتعد هذه هي أولى مباريات البرتغال منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في 3 يوليو الماضي.
وكان نيفيز الذي يلعب ضمن صفوف الهلال بالسعودية، مقربا للغاية من جوتا، حيث لعبا سوياً في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغالي، وتحدث نيابة عن زملائه في حفل تأبين زميله السابق، الذي حضره أيضا كريستيانو رونالدو قائد المنتخب والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ولويس مونتينجرو رئيس الوزراء الذي تم تعيينه مؤخراً.
ونشر الاتحاد البرتغالي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام لنيفيز مع وشم يظهره وهو يعانق جوتا، الذي كان يرتدي القميص رقم 21 وكانت المراسم التي أقيمت الثلاثاء، بمثابة أيضا تكريم لخورخي كوستا لاعب البرتغال الدولي السابق الذي توفي الشهر الماضي إثر أزمة قلبية.
ووصف بيدرو برويسنا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جوتا وكوستا بأنهما رجلان «أحبا كرة القدم، وأحبا بلادهما، والمنتخب الوطني، ودافعا بشجاعة وإخلاص عن ألون العلم». وتم تكريم جوتا وكوستا بعد وفاتهما بوسام الاستحقاق من رتبة قائد، مع تقديم ميداليات لهما تسلمها أفراد أسرتيهما. وأعلن الاتحاد البرتغالي أن المنتخب يتكون من 1+23 لاعبا في إشارة إلى تخليد ذكرى جوتا.

