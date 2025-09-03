برعاية حمدان بن زايد.. سباق النوف يبحر بـ«شراع 43»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق النوف للمحامل الشراعية، فئة 43 قدماً لمسافة 17 ميلاً بحرياً، وذلك ضمن برنامج الفعاليات التراثية، التي ينظمها النادي دعماً لجهود الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي.

ويقام السباق أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر الجاري وفق الحالة الجوية، التي تسمح لانطلاقة المحامل الشراعية في أجواء آمنة، تحفظ سلامة المشاركين والمحامل.

وتستقطب السباقات التراثية الشباب الذين يحرصون على خوض تجربة مليئة بالتحدي، حيث تقام في أجواء مثالية واحتفالية بتراث الأجداد والآباء، كونها تبرز القيم، التي ارتبطت بحياة البحر لدى الأجداد والآباء، من خلال مشاركة مختلف الأجيال، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والاحترافية، بما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث البحري وتعزيز الهوية الوطنية.

وبدأت اللجنة المنظمة للسباق وضع الخطط الفنية واللوجستية والتنظيمية، من خلال العمل على تحديد الموعد لفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي، وإكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة وفق الشروط واللوائح المتبعة في سباقات هذه الفئة، والتأكد من توافر أدوات السلامة للنواخذة والبحارة، إلى جانب اختيار نقطة الانطلاقة والمسار المناسب، لأجل التوجه نحو خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي. وتشكّل المحامل الشراعية 43 قدماً الفئة الوسطى في السباقات التراثية، التي تبدأ من فئة 22 قدماً المخصّصة للشباب والبحارة الصغار والمبتدئين، التي تمهّد للانتقال إلى فئة 43 قدماً، ومنها إلى فئة 60 قدماً وهي الفئة الأعلى لهذا النوع من السباقات.