«الأبيض الأولمبي» يكتب التاريخ بـ«القياسية 13» في شباك جوام



معتصم عبدالله (أبوظبي)



استهل منتخبنا الأولمبي مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 بقوة، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على ضيفه جوام بنتيجة قياسية 13-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة التاسعة، مسجلاً أكبر انتصار في تاريخه في المنافسات القارية.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب إيران على هونج كونج برباعية، سجلها مهدي جعفري في الدقيقة 70، أمير محمد رزاقينيا في الدقيقة 73، وكسرى طاهري في الدقيقتين 87 و92.

وتقام الجولة الثانية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي جوام مع إيران، فيما يواجه «الأبيض الأولمبي» نظيره هونج كونج في اللقاء الثاني، ويتأهل إلى النهائيات متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى السعودية المستضيفة.

وعلى أرضية استاد آل نهيان، افتتح جونيور نداي مهرجان الأهداف في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعرض لاعب وسط جوام إدواردو بيديمونتي للطرد في الدقيقة 13 بعد مخالفة على مطر زعل.

واستغل «الأبيض» النقص العددي سريعاً، ليضيف يوسف المرزوقي الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 15، تبعه مايد الكاس بهدف ثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 17.

وعزز سولومون سوسو النتيجة بهدف رابع من خارج المنطقة في الدقيقة 30، قبل أن يوقع محمد جمعة المنصوري على الهدف الخامس في الدقيقة 34، ليتبعه أحمد مال الله بالهدف السادس من كرة رأسية في الدقيقة 37.

وواصل «الأبيض» تفوقه الكاسح، حيث سجل مايد الكاس هدفه الثاني والسابع للمنتخب في الدقيقة 43، وبعد دقيقة فقط أضاف منصور المنهالي الهدف الثامن برأسية، فيما اختتم محمد جمعة المنصوري الشوط الأول بهدفه الثاني والتاسع لمنتخبنا من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، استهل منصور المنهالي التسجيل بهدفه الشخصي الثالث «هاتريك» والعاشر لـ«الأبيض» في الدقيقة 49 بعد تمريرة البديل عيسى خلفان.

وأضاف «البديل» ضاري فهد الهدف الحادي عشر في الدقيقة 62، مستفيداً من خطأ الحارس جوسيا جونس، واحتفل مايد الكاس بدوره بـ «الهاتريك» بتسجيل الهدف الثاني عشر في الدقيقة 76، قبل أن يختتم عيسى خلفان مهرجان الأهداف بهدف ثالث عشر في الدقيقة 88، ليكتب «الأبيض الأولمبي» صفحة تاريخية جديدة في سجله القاري.