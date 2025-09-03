الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية برئاسة نصر النيادي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية برئاسة نصر النيادي
3 سبتمبر 2025 23:56

 

دبي (وام)
أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة نصر حمودة سرحان النيادي.

ويضم المجلس في عضويته، يوسف حسن الحمادي، ومحمد يوسف عبد الرحمن، وعبدالله مراد عبدالله، وسعيد خليفة سالم صالح الغيثي، ويوسف نوح أحمد مال الله الشحي، وسالم عبيد سالمين، ودينا علي سيف خلفان بالجافلة، وعبدالله عبدالرحمن يوسف عبدالله محمد.
وأعرب نصر النيادي، رئيس الاتحاد، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة على تجديد الثقة، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة الرياضات الجوية على المستويين المحلي والدولي.

نصر النيادي
الرياضات الجوية
اتحاد الرياضات الجوية
أحمد بالهول
أحمد بالهول الفلاسي
