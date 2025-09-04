ألياسيم.. «نصف النهائي» للمرة الثانية في «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 27 عالمياً إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور «الثامن» 4-6 و7-6 و7-5 و7-6 في ربع النهائي.

وهي المرة الثامنة التي يبلغ فيها الكندي «25 عاماً» دور الأربعة في دورات وبطولات رابطة المحترفين هذا العام، وينتظر الفائز في مباراة ربع النهائي الأخيرة بين الإيطاليين يانيك سينر الأول عالمياً وحامل اللقب ولورنتسو موزيتي العاشر.

كما هي المرة الثانية فقط التي يبغ فيها أوجيه-ألياسيم دور الأربعة في «الجراند سلام» بعد الأولى في «فلاشينج ميدوز» بالتحديد عام 2021.

وحول الكندي الذي أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف والروسي أندري روبليف في الدورين السابقين، خسارته المجموعة الأولى 4-6 وتأخره 2-4 في الثانية إلى فوز صعب 7-6 و7-5 و7-6، بعد اربع ساعات و10 دقائق.

وقال الكندي في مقابلة على أرض الملعب: «كان الأمر متوتراً جداً طوال المباراة، لم تكن الأمور على ما يرام في جميع الأوقات، ولكن هكذا هي مباريات الجراند سلام، في بعض الأحيان، قد لا تشعر بأفضل حالاتك، لكنني كنت مستعداً لبذل قصارى جهدي كي أبقى هنا».

وأضاف «إنه شعور رائع، بعد أربع سنوات، أشعر وكأنه أكثر من ذلك، كانت سنتان صعبتان، ولكن من الرائع العودة إلى نصف النهائي، لقد كانت بطولة مذهلة حتى الآن، لم تنتهِ بعد، لا يزال هناك بعض مباريات التنس، والتحديات الأكبر لم تأت بعد، ولكن هذا ما أعيش من أجله».

وفرض التعادل نفسه في بداية الشوط الأول حتى نجح الأسترالي في كسر إرسال الكندي في الشوط السابع، حيث تقدم 4-3 ثم 5-3، قبل أن ينهيه في مصلحته 6-4 في 48 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس من المجموعة الثانية، فتعادلا 3-3، قبل أن ينجح كل منهما في كسب إرساله حتى الشوط الثاني عشر (6-6)، وبالتالي احتكما إلى شوط فاصل تقدم خلاله دي مينور 4-2، بيد أن أوجيه قلب الطاولة وحصل على فرصتين لحسمه، فأهدر الأولى عندما تقدم 7-6، ونجح في الثانية بتقدمه 8-7 فكسبه 9-7، وبالتالي المجموعة 7-6 في ساعة و26 دقيقة.

وواصل ألياسيم صحوته في المجموعة الثالثة، وتمكن من كسر إرسال دي مينور في الشوط الخامس، والتقدم 3-2، لكن الأخير رد التحية في الشوط العاشر مدركاً التعادل 5-5، قبل أن يستعيد الكندي تقدمه بكسر إرسال الأسترالي مباشرة في الشوط الحادي عشر، فتقدم 6-5، قبل أن يحسم المجموعة في مصلحته 7-5 في 55 دقيقة.

وضرب دي مينور بقوة في المجموعة الرابعة، عندما كسر إرسال ألياسيم في الشوط الرابع، وتقدم 3-1 ثم 4-1، وسنحت أمامه فرصة حسمه والإرسال بحوزته في الشوط التاسع، عندما كان متقدماً 5-3، لكن الكندي حرمه من ذلك بكسر إرساله، وتقليص الفارق إلى 4-5 في طريقه إلى كسب ثلاثة أشواط متتالية، وفرض التعادل 5-5 و6-6، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل حسمه في مصلحته 7-4، وبالتالي المجموعة في 58 دقيقة.