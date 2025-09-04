الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شفيونتيك ضحية «المفاجأة المذهلة» في «فلاشينج ميدوز»

شفيونتيك ضحية «المفاجأة المذهلة» في «فلاشينج ميدوز»
4 سبتمبر 2025 08:17

نيويورك (أ ف ب) 

حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة ثامنة عالمياً «مفاجأة مذهلة»، بفوزها على البولندية إيجا شفيونتيك الثانية 6-4 و6-3، في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.
وثأرت أنيسيموفا لخسارتها المذلة أمام البولندية 0-6 و0-6 في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الجراند سلام، في يوليو الماضي، وضربت موعداً مع اليابانية نعومي أوساكا الثالثة والعشرين، أو التشيكية كارولينا موخوفا الحادية عشرة.
واستهلت شفيونتيك المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسرها إرسال أنيسيموفا في الشوط الأول، لكن الأميركية ردت التحية مباشرة، مدركة التعادل 1-1 قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط العاشر، منهية المجموعة في مصلحتها 6-4 في 50 دقيقة.
وكررت شفيونتيك السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال أنيسيموفا في الشوط الأول، لكن الأميركية ردت التحية في الشوط الرابع مدركة التعادل 2-2، ثم كسرت إرسال البولندية للمرة الثانية في الشوط الثامن، وتقدمت 5-3 في طريقها إلى كسب ثلاثة أشواط متتالية حاسمة المجموعة في مصلحتها 6-3 في 45 دقيقة.

 

