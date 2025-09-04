الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب الأرجنتين ينتظر «حفلة جديدة» من «الساحر ميسي»

مدرب الأرجنتين ينتظر «حفلة جديدة» من «الساحر ميسي»
4 سبتمبر 2025 09:49

بوينس آيرس (د ب أ)

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن لقاء فريقه المقبل أمام ضيفه فنزويلا، سيكون متميزاً ومؤثراً للغاية، معرباً عن أمله في أن يواصل ليونيل ميسي، قائد الفريق، نثر سحره في المباراة.
ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي، الخميس، في «الجولة الـ17» من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وحجز منتخب الأرجنتين مقعده رسمياً في المونديال، الذي توج بنسخته الأخيرة عام 2022 في قطر، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور، وذلك قبل خوض الجولات الأربع الأخيرة من التصفيات.
في المقابل، يتواجد منتخب فنزويلا، الساعي للوصول للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، في المركز السابع، الذي يتعين على صاحبه خوض الملحق العالمي للصعود لكأس العالم، برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منتخب كولومبيا، صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة مباشرة للمونديال.
وقال سكالوني في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «ستكون المباراة متميزة ومؤثرة للغاية، يسعدنا وجود ميسي هنا، ونأمل أن يستمتع هو والجماهير بالمباراة».
أضاف المدرب الأرجنتيني، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقبه الثالث في كأس العالم: «نحن في وضع يسمح لنا بمنح بعض اللاعبين الجدد فرصة للتدريب والمشاركة معنا، وتدرب بعض لاعبي منتخب الشباب تحت 20 عاماً معنا، لأننا كنا نرغب في رؤيتهم، من المهم أن يشعروا بالارتياح لأنهم جزء من هذه التجربة».
وتحدث سكالوني عن إيميليانو مارتينيز، حارس الفريق، حيث قال: «إنه يبلي بلاءً حسناً، إنه لاعب إيجابي يفكر بالفعل في المنتخب الوطني».
ولم يتمكن مارتينيز من الانضمام لفريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، ليواصل مسيرته مع فريقه أستون فيلا الإنجليزي.
وأوضح مدرب الأرجنتين: كانت جولة تصفيات صعبة، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أننا نتربع على القمة ونشعر بالارتياح».
وشدد سكالوني: «إذا رأينا لاعباً يتمتع بإمكانيات، فنحن منفتحون على منحه فرصة قبل كأس العالم، لن نهتم بعمره أو مركزه، إذا كان قادراً على المساهمة، فستكون له فرصته».
واختتم سكالوني تصريحاته قائلاً: «الخصم صعب للغاية، إنهم قريبون من التأهل لكأس العالم، وهذا سيكون تاريخياً بالنسبة لهم».

 

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي
ليونيل سكالوني
فنزويلا
