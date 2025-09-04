الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

6 تعديلات على جدول مباريات «البريميرليج»

6 تعديلات على جدول مباريات «البريميرليج»
4 سبتمبر 2025 10:09

 
لندن (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن مجموعة من التعديلات على جدول مباريات البطولة، بعد الإعلان عن جداول مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».
وقررت الرابطة تعديل موعد ست مباريات مختلفة، وتتعلق التعديلات بأجندة سبتمبر وأكتوبر.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أنه عقب قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، اضطر مسؤولو الرابطة الإنجليزية إلى تغيير مواعيد بعض الفرق المشاركة في البطولات القارية.
وتم نقل مباراة بورنموث ضد نيوكاسل، العائد لدوري أبطال أوروبا، من 20 سبتمبر إلى اليوم التالي، كما تم نقل مباراتين إلى موعدها الأصلي الساعة الثامنة مساء يوم السبت، وهو الموعد الأقل استخداماً.
وتسفر هذه التعديلات عن بث مباراة توتنهام ضد وولفرهامبتون يوم 27 سبتمبر، ومباراة برينتفورد ضد ليفربول يوم 25 أكتوبر في وقت المساء.
وتقرر أيضاً نقل مباراة أستون فيلا ضد فولهام إلى 28 سبتمبر، وإيفرتون ضد كريستال بالاس إلى 5 أكتوبر، وأرسنال ضد كريستال بالاس إلى 26 أكتوبر من يوم السبت لتقام الأحد ظهراً.

 

