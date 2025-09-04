تذكرة نهائي «مونديال 2026» بـ6710 دولارات!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



يُطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 على مراحل متعددة هذا الشهر، بأسعار أولية تبدأ من 60 دولاراً للمقعد الواحد لمباريات دور المجموعات، وتصل إلى 6710 دولارات للنهائي.

وأعلن الاتحاد الدولي عن جدول المرحلة الأولى من عملية البيع، حيث سيتمكن المشجعون من شراء تذاكر المباراة الواحدة، تذاكر خاصة بملعب محدد، وباقات خاصة بمنتخب محدد، مشيراً إلى أن الأسعار قد تتغير حسب الطلب.

ويشارك 48 منتخباً، وهو أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ كأس العالم، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل.

ويمكن للجماهير حاملي بطاقات فيزا التسجيل للحصول على هوية «الفيفا» على موقعه الإلكتروني للدخول في قرعة ما قبل البيع التي ستُجرى من 10 إلى 19 سبتمبر.

ويمكن للمرشحين الذين تم اختيارهم من خلال قرعة ما قبل البيع العشوائية التقدم بطلب شراء التذاكر ابتداءً من الأول من أكتوبر.

وسيتم تحديد حد أقصى للمبيعات بأربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، ولا يجوز لأي شخص شراء أكثر من 40 تذكرة للبطولة بأكملها.

كما سيتم إطلاق المزيد من مبيعات التذاكر في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التسجيل للمرحلة الثانية من 27 إلى 31 أكتوبر، على أن تبدأ المبيعات من منتصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر.

وتبدأ المرحلة الثالثة بعد وقت قصير من إجراء قرعة المونديال في واشنطن في الخامس من ديسمبر، ويمكن للجماهير تقديم طلبات لمباريات محددة.

ومع اقتراب موعد البطولة، سيتمكن المشجعون من شراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الشراء.

وأعلن «الفيفا في بيان أنه يعتزم تقديم منتجات إضافية مثل تذاكر المشجعين للراغبين في الجلوس مع مشجعين آخرين يدعمون نفس المنتخب، وتذاكر مشجعين مشروطة للراغبين في حجز مكان في الأدوار الإقصائية المحتملة، ويُطلق الاتحاد الدولي أيضاً منصة رسمية لإعادة البيع.