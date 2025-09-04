«الحارس الجديد» يُصيب جماهير مانشستر يونايتد بالذعر!



مانشستر (د ب أ)



سادت حالة من الخوف بين جماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من مواصلة النادي العريق نتائجه السيئة، بعد انتشار فيديو لحارس المرمى الجديد سين لامينز على نطاق واسع.

وانتقل لامينز من فريق رويال أنتويرب البلجيكي إلى ملعب «أولد ترافورد» في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية، التي اختتمت الاثنين الماضي.

ووقع لامينز «23 عاماً»، عقداً مع مانشستر يونايتد بقيمة 5ر18 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5ر3 مليون جنيه إسترليني إضافات.

وبلغت مدة التعاقد مع حارس المرمى البلجيكي، الذي لم يسبق له اللعب دولياً، عقداً لمدة خمس سنوات مع الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

ومع ذلك، يشعر بعض المشجعين بالذعر من قرار إدارة يونايتد بالتعاقد معه بدلاً من ضم الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، بعد أن شاهدوا بعضاً من أسوأ لحظات الحارس الشاب.

وانتشر فيديو للامينز وهو يلعب مع أنتويرب على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي يظهر الحارس وهو يفشل في التصدي لعدة أهداف سكنت شباكه.

وأظهر أحد المقاطع لامينز وهو يركض خارج مكانه، عندما مرت كرة عرضية من فوقه، ليترك المرمى مفتوحاً على مصراعيه للاعبي الفريق المنافس، كما كشف مقطع آخر الحارس وهو يفشل في الهبوط إلى أسفل لتسديدة منخفضة مرت قريبة منه.

تفاعل مشجعو مانشستر يونايتد مع المقاطع، حيث أعربوا عن خشيتهم من مستقبل النادي العريق.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية تعليقات جماهير يونايتد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: «إنه النسخة الثانية من أندريه أونانا»، في إشارة للمستوى المتواضع الذي بدا عليه الحارس الكاميروني مع الفريق في بداية الموسم الحالي.

وكتب آخر: «إنه نسخة محدثة من أندريه أونانا»، بينما علق مشجع ثالث: «كيف تعاقدوا مع هذا الرجل بدلاً من بطل كأس العالم؟».

وقال رابع: «الهبوط قادم»، في حين أضاف آخر: «هذا الرجل هو أونانا برو ماكس».

ومع ذلك، حافظ بعض المشجعين على هدوئهم، مشيرين إلى أن لامينز لم يمنع دخول العديد من الأهداف في الفيديو، حتى إن أحدهم شارك مقطعاً آخر من أبرز لقطات الحارس خلال وجوده في أنتويرب.

وفي ذلك الفيديو، شوهد حارس يونايتد الجديد، وهو يتصدى للعديد من الكرات الخطيرة، حتى الآن، شارك لامينز في أربع مباريات فقط في الموسم الحالي، لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في أي منها.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 4 نقاط، بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى في الموسم الجديد بالمسابقة العريقة.

واستهل يونايتد مشواره في البطولة بالخسارة صفر-1 أمام ضيفه أرسنال، قبل أن يتعادل 1-1 مع مضيفه فولهام، فيما تغلب بصعوبة بالغة 3 - 2 على ضيفه بيرنلي، علماً بأنه ودع بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام مضيفه جريمسبي، الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، في مفاجأة من العيار الثقيل.